Die Kita Hetzelstift bekommt neue Fenster. Damit wird die energetische Sanierung des im Jahr 1880 errichteten Gebäudes vorangetrieben. Die Kosten für die neuen Fenster liegen bei rund 141.700 Euro. Der Hauptausschuss hat der Ausgabe einstimmig zugestimmt und den Auftrag an ein Unternehmen aus Weidenthal vergeben. Zur energetischen Sanierung wird ferner auch der Austausch der Außentüren an der Kita gehören. Die Verwaltung stuft das Kita-Gebäude in der Hetzelstraße als „bedeutsames Zeugnis der städtischen Sozialgeschichte mit einem hohen städtebaulichen Anspruch“ ein. Das Gebäude war als Kinderbewahranstalt errichtet worden und diente auch schon als Waisenhaus, Schule und Lazarett.