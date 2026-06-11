Der Volkschor Haßloch hat eine neue Leitung. Ein Vorstandsteam aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern führt den Verein nun. Seine Zukunft stand auf der Kippe.

Als der Chor im Jahr 1902 gegründet wurde, fanden sich Arbeiter zusammen, die miteinander singen wollten. Zunächst war es ein reiner Männerchor, ein Chor des einfachen Volkes, der sich auch lange Zeit als solcher verstand. Wichtig waren der Zusammenhalt und die Solidarität auch in den Kriegsjahren, in denen Chöre oftmals verboten oder zumindest skeptisch beäugt wurden. Denn Männerverbünde, die von Freiheit und Aufbruch sangen, waren eine Gefahr für strikte Regime. Auch das gemeinsame Essen bei den zahllosen Festen und Feiern spielte in den mageren Jahren eine bedeutende Rolle.

Als Helmut Defren den Volkschor in den 1960er-Jahren übernahm, stand es um die Finanzen nicht gut. Defren schaffte es, die Menschen zusammenzuhalten und den Chor aus dem wirtschaftlichen Tal zu holen. Der Volkschor unternahm gemeinsame Reisen, absolvierte viele Auftritte und war ein fester Bestandteil der Vereinswelt Haßlochs. Nahezu im Alleingang führte Defren die Geschicke des Chors, der aktuell rund 150 Mitglieder zählt.

Stellvertreter kann und will es nicht allein machen

Doch Defren wird in Kürze 86 Jahre alt. Schon im vergangenen Jahr kündigte er seinen Rückzug aus dem Vorstand an. Und nach so langer Leitungsarbeit, in der die Mitglieder zwar nicht immer mit allem einverstanden waren, aber sich trotzdem gut aufgehoben fühlten, war die Nachfolge Defrens ein heikler Punkt. Zum einen haben zahlreiche Mitglieder gemeinsam mit dem Vorstand ein vorgerücktes Alter erreicht, zum anderen sind Jüngere in Beruf und Familie fest eingebunden.

Wie sollte es also weitergehen, wenn diese Lücke nicht wie gewohnt zu füllen war? Lange wurde erwartet, dass der zweite Vorsitzende, Markus Schultz, nahtlos in die Fußstapfen Defrens treten würde. Doch Schultz konnte dem nicht entsprechen, denn er ist freiberuflicher Schauspieler mit deutschlandweitem Engagement. Er reist viel und ist dort, wohin ihn die Theaterbühnen rufen. Und doch ist ihm der Volkschor sehr nahe. Als eine zweite Familie bezeichnet er die Gemeinschaft der Sänger.

Zahl der aktiven Sänger sinkt: Neuerungen müssen her

Zwischen Pflichtgefühl, Zeitmanagement und beruflicher Karriere suchte Schultz nach einem Ausweg aus dem Dilemma. Erst spät erkannten die anderen Mitglieder, dass der Chor kurz vor dem Ende stand. In Hella Weißenfels fand Schultz schließlich eine Mitstreiterin, die die Misere schnell erfasste. Sie sei erst seit zwei Jahren im Verein, erzählt sie, und doch liege der Chor ihr sehr am Herzen.

Gemeinsam stellten sie in vielen Gesprächen ein Vorstandsteam aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern zusammen, das während der Jahreshauptversammlung Ende März bestätigt wurde. Die Aufgaben der Einzelnen seien nun fest umrissen, die Diskussion um Neuerungen sei ein willkommener, wenngleich anstrengender Part, so Schultz.

Denn Neuerungen müssen her, weil die Zahl der aktiven Sänger sinkt. Die Altersstruktur reicht von 23 bis 88 Jahre, mit einem Überhang der Älteren. Somit müsse der Vorstand den Bedürfnissen der langjährigen Mitgliedern Gehör schenken und gleichzeitig Innovationen auf den Weg bringen, weiß Schultz.

Noch immer wird „aus Spaß an der Freude“ gesungen

Große Hoffnung setzt das Vorstandsteam auf den noch jungen Chorleiter Jona Steuerwald, den Defren noch engagiert hat. Der 23-jährige Musikstudent stammt aus einer musikalischen Familie: Mutter und Schwester sind Sopranistinnen, sein Vater ist Jochen Steuerwald, der als Landeskirchenmusikvorsitzender bekannt ist.

Der junge Chorleiter modernisiert das Liedgut, vermittelt mit seiner empathischen Zugewandtheit neue Begeisterung für das Singen und schult mit dem Einsingen die Stimme. Von „Stimmhygiene“, die so ganz nebenbei die eigene Gesangskapazität trainiere, schwärmt Weißenfels. „Aus der Chorprobe ist mittlerweile mehr als eine Singstunde geworden“, sagt sie. Und doch werde „aus Spaß an der Freude“ gesungen.

Ein Kinderchor ist in der Planung

Der derzeit 20 Köpfe zählende gemischte Chor ist der Kern des Volkschors. Ein Projektchor widmet sich einem aktuellen Motto, ist zeitlich begrenzt und tritt am Ende vor Publikum auf. Dort singen Chormitglieder und Nicht-Mitglieder, jene, die sich nicht festlegen wollen, noch unschlüssig sind oder nur von dem jeweiligen Motto angezogen werden. Auch der Projektchor verfügt über 20 Singstimmen, die jedoch alle weiblich sind.

Männer fehlen im Chor. Neue männliche Stimmen in den Chor zu integrieren, ist eine weitere Aufgabe für das Vorstandsteam. Außerdem wird die Notwendigkeit eines Kinderchors im Verein mehr und mehr deutlich. „Wir sind bereits in der Planung für einen Kinderchor, der ab Herbst proben soll“, sagt Schultz. Anfragen seien bereits eingegangen und ein Chorleiter für die Kinder im Gespräch.

Am 12. September wird während des Kinder-Marktfestes in Haßloch ein Singen, das der Volkschor ausrichten wird, speziell die Kinder einbinden. Zu dem alljährlichen Sommerfest des Volkschores am 5. Juli in der Gartenanlage der Sängerhalle im Sägmühlweg 96 sind Interessierte ausdrücklich eingeladen, sich zu informieren und mitzusingen.

Infos

Der gemischte Chor probt immer montags um 19.15 Uhr. Eine Schnuppersingstunde ist immer möglich. Für Fragen steht Hella Weißenfels unter Telefon 06324 7080502 zur Verfügung. Bei Interesse am gemischten Chor E-Mail an volkschorhassloch@gmail.com, am Projektchor an projektchorhassloch@gmail.com.