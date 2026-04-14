Der Wolfsburgverein will das von ihm betreute Bauwerk bekannter machen. Dazu wurde eine neue Führung konzipiert, bei der es indes nicht nur um die Burg geht.

„Bei uns in der Pfalz sind nur wenige Leute verhungert und noch weniger verdurstet“, sagt Martin Baumann augenzwinkernd mit Blick auf die Pfälzer Hüttenkultur, die seit 2021 auch immaterielles Weltkulturerbe der Unesco ist. Doch immateriell soll es an diesem Freitagnachmittag nicht bleiben, weshalb er zu einer Weinschorle in die Schänke der Wolfsburg einlädt. Damit geht die Premiere der neuen Wolfsburg-Führung „Von Raubrittern, Romantik und Revolutionen“ zu Ende. Die Führung wird künftig jeden Freitag bis Ende Oktober angeboten, buchbar über die städtische Website. Auch Gruppen können das Angebot buchen.

Der Verein baue derzeit einen Pool von um die zehn Leuten auf, die die Führungen übernehmen werden, erzählt Baumann, bevor er – unterstützt von Dietmar Schneider, dem Schatzmeister des Wolfsburgsvereins – die erste Gruppe durch die Wolfsburg führt. Wegen seiner Berufstätigkeit könne er oft bei Pflegeaktionen des Vereins nicht dabei sein. Auf diese Weise könne er sich dann doch engagieren, sagt der Neustadter. Das passt für ihn zudem ganz gut, weil er derzeit die Gästeführer-Ausbildung macht. „Und es macht mir auch Spaß.“

Bei der Führung steht natürlich die Wolfsburg im Mittelpunkt, doch wird auch darüber hinaus geblickt – im wahrsten Sinn des Wortes. Baumann lässt seine Gäste vom Rand des Bergsporns, auf dem die Burg sitzt, über Neustadt und in die Rheinebene schauen. Er erzählt vom Bau der Pfälzischen Ludwigsbahn und deren Bedeutung. Er verweist auf Stollen in den Hängen, in denen einst im Sommer Eisblöcke für die örtlichen Brauereien gelagert wurden und die heute Lebensraum für Fledermäuse seien.

Einst unbewaldete Hänge

Schneider zeigt ein Foto von einem 150 Jahre alten Kupferstich, der Neustadt und seine Umgebung zeigt. Was direkt auffällt: Die Hügel um die Stadt sind weitgehend unbewaldet. Die Menschen damals hatten viel abgeholzt, etwa um Häuser zu bauen. Schneider betont, was für ein Glück die Wiederaufforstung doch sei. Baumann blickt kurz auch auf die Rolle der „Talgrafen“, der einstigen Besitzer von Papier- und Tuchfabriken, bevor es dann zur Burg geht, die 1255 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Schneider erwähnt, dass es vorher an der Stelle im 9. und 10. Jahrhundert schon eine Fliehburg gegeben habe, also eine Burg, in der die Menschen der Umgebung bei Bedrohung Zuflucht finden konnten – im Unterschied zur adeligen Burg, die den Burgherren vorbehalten waren.

Baumann macht aber auch deutlich, dass das Burgleben nicht besonders angenehm war und so aus der Mode kam. Er erzählt davon, wie die Wolfsburg früher aussah, wie sie geplündert und dann auch zerstört wurde. Er gewährt zudem einen Einblick in die Arbeit des Wolfsburgsvereins und der Ziegen, die auf dem Gelände eingesetzt werden, um eine Verbuschung zu verhindern. Und dann geht es schließlich um die Pfälzer Hüttenkultur und deren praktischer Erprobung.