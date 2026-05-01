Es ist ein weiterer Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität auf dem Land: Seit Kurzem gibt es in Meckenheim eine neue E-Carsharing-Station.

Das Netz an E-Carsharing-Ladestationen rund um Neustadt wird dichter. Seit Mitte April steht auch in Meckenheim ein Fahrzeug des Anbieters Deer zur Verfügung. Ein E-Auto kann nun an der neuen Ladestation in der Wiesenstraße 24 gebucht werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Damit baut die Deer GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Calw ihre Präsenz in der Verbandsgemeinde Deidesheim weiter aus. Stationen gibt es dort bereits in Deidesheim auf dem Parkplatz Schlosswiese bei den Tennisplätzen sowie in Ruppertsberg in der Baumgartenstraße. Auch in der weiteren Umgebung ist das Unternehmen vertreten: In der Verbandsgemeinde Lambrecht gibt es Stationen in Elmstein und Esthal, in der Verbandsgemeinde Maikammer in Kirrweiler und Maikammer. Eine weitere Station in St. Martin befindet sich laut Webseite „in technischer Umsetzung“.

Mehr als 1000 Fahrzeuge unterwegs

Ziel des Unternehmens sei es, „kostengünstige, nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum erlebbar zu machen“. Dafür baut die Tochterfirma des Energieversorgers Energie Calw GmbH seit 2019 schrittweise ein Netz aus Ladesäulen und Sharing-Stationen auf. Gestartet wurde das Angebot in Baden-Württemberg. Mittlerweile ist Deer nach eigenen Angaben mit mehr als 1000 Fahrzeugen, 1313 Ladepunkten und 454 Standorten in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen vertreten.

Getrieben sei der Ausbau von einem „Netzwerkgedanken“. Nutzer sollen ein Auto an einem Ort ausleihen und an einem anderen Standort zurückgeben können, ohne zur ursprünglichen Station zurückfahren zu müssen. Das funktioniere allerdings nur, wenn viele Gemeinden in einer Region mitziehen, erklärte eine Mitarbeiterin bei der Einweihung der Station in Ruppertsberg.

Dazu, ob auch die Bürger mitziehen und das Angebot nutzen, macht Deer bisher keine Angaben. Mehrere RHEINPFALZ-Anfragen zum Nutzungsverhalten und Buchungszahlen ließ das Unternehmen bisher unbeantwortet.

Fahrten zum Flughafen möglich

Gebucht wird über die App „Deer Sharing“ oder über das Buchungsportal des Unternehmens. Nach Registrierung und Führerscheinprüfung können Kunden ein Fahrzeug für den gewünschten Zeitraum reservieren, per App öffnen und nach der Fahrt wieder an einer Deer-Station abgeben. Durch das stationsflexible Modell sind laut Unternehmen auch Einwegfahrten möglich.

Auch Flughäfen sind an das Netz angebunden: Stationen gibt es etwa an den Flughäfen Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden und Stuttgart. Kunden können damit Fahrten zum oder vom Flughafen ebenfalls über das Carsharing-Angebot abdecken.