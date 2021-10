Susanna Braun ist die neue Direktorin des Amtsgerichts Neustadt. Der Präsident des Landgerichts Frankenthal, Harald Jenet, händigte ihr am Mittwoch die von Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterzeichnete Ernennungsurkunde aus. Braun folgt auf den Neustadter Matthias Frey, der als Staatssekretär ins rheinland-pfälzische Justizministerium gewechselt war. Braun ist in Neustadt keine Unbekannte. Sie war dort bereits von Anfang 2007 bis Anfang 2010 als Richterin tätig. Davor war die im Landkreis Soest geborene Juristin an verschiedenen Gerichten in der Pfalz in unterschiedlichen Fachgebieten eingesetzt. Erfahrungen in der Gerichtsverwaltung sammelte sie ab 2010 als stellvertretende Direktorin des Amtsgerichts Frankenthal. Von dort wechselte sie im Juli 2013 als Direktorin an das Amtsgericht Bad Dürkheim. Neben Aufgaben der Justizverwaltung ist Braun nun in Neustadt als Richterin für Zivilsachen zuständig.