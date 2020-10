Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden im Kreis Bad Dürkheim 389 Fälle gezählt – das ist ein Fall mehr als am Mittwoch. Erneut konstant blieb die Anzahl der Erkrankten in Neustadt, dort haben sich bislang 159 Menschen mit Covid-19 infiziert. Im Kreis gibt es aktuell 17 aktive Infektionen, in der Stadt zwölf. Die engen Kontaktpersonen des an Corona erkrankten Schülers der Berufsbildenden Schule in Neustadt können sich am Freitag vom Gesundheitsamt auf das Virus testen lassen – und nicht am Donnerstag, wie berichtet. Sie stehen bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt zu dem Schüler in Quarantäne. Das für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau zuständige Gesundheitsamt meldete am Donnerstag drei Neuinfektionen. Dort haben sich bislang 292 Menschen mit dem Virus infiziert.