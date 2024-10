Die neue Brücke, die in Weidenthal die Weißenbachstraße mit der Bundesstraße 39 verbindet, wird ab Ende des Monats befahr- und begehbar sein. Allerdings muss die Gemeinde Weidenthal noch dafür sorgen, dass auf der Brücke Licht ist. Die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen in einer Sitzung am Dienstag, dass Bürgermeister Ralf Kretner ( CDU) einen Auftrag für die Installation der Beleuchtung vergeben darf, sobald entsprechende Angebote vorliegen. Das teilte Kretner auf Anfrage mit. Der Beschluss sei erforderlich gewesen, weil es schnell gehen müsse, da versäumt worden sei, sich rechtzeitig um die Straßenbeleuchtung zu kümmern.

Anfang November wird der Bahnübergang, über den die Weißenbachstraße bisher an die B39 angebunden war, geschlossen. Dann ist die Brücke weitgehend die einzige Verbindung. Die Gemeinde ist für die Straßenbeleuchtung zuständig und hat die Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet, sie hat die Verantwortung dafür, dass die Brücke ausreichend beleuchtet ist. Die Straßenbeleuchtung ist der einzige Beitrag, den die Gemeinde für die neue Brücke leisten muss. Da noch keine Angebote eingeholt wurden, könne er nicht sagen, was die Gemeinde für die Straßenbeleuchtung zahlen muss, so Kretner.