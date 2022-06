Sie wollte nur einen Lampenschirm verkaufen. Dann aber fragte der vermeintliche Käufer auch nach Schmuck. Das löste bei einer betagten Neustadterin alle Alarmglocken aus.

Über eine Anzeige im Räumungsmarkt der RHEINPFALZ hatte eine Neustadterin noch einige Möbelstücke angeboten, die sie nach ihrem Hausverkauf nicht mehr in die neue Wohnung mitnehmen wollte. Bei einem Kaufinteressenten, der sich auf ihre Anzeige hin telefonisch gemeldet hatte, kam ihr allerdings einiges seltsam vor. „Man hört ja immer wieder von älteren Menschen, die über so etwas in einen Betrugsfall verwickelt werden“ äußert sie ihre Besorgnis.

Samstags war ihr Inserat in den Verkaufsanzeigen erschienen, montags kam der Anruf von einem Herrn, der sich in ausgezeichnetem Hochdeutsch angeblich für einen Lampentisch interessierte. Vor diesem Anruf auf dem Festnetz hatte sie zwei Anrufe auf dem Mobiltelefon, die sie aber nicht beantwortete, weil ihr die Anrufe als Spam angezeigt worden waren.

Der Anrufer ließ nicht locker

„Es war ein angenehmes Gespräch, er wollte den Lampentisch kaufen, um ihn einer Freundin zu schenken, die schon Möbel dieses namhaften Herstellers besaß, um ihr eine Freude zu machen“, erinnert sich die Endsiebzigerin. Ein Abholtermin wurde für denselben Nachmittag vereinbart, dann hakte der Anrufer aber nach und wollte wissen, ob sie denn auch Schmuck verkaufen würde.

Sie sagte ihm, dass sie kaum Schmuck trage und auch keinen verkaufen wolle. Der Anrufer insistierte und bot ihr an, den doppelten Marktpreis zu zahlen, weil er gerade für seine Frau ein Geschenk zur Silberhochzeit suche. Als er damit nicht weiterkam, fragte er nach Modeschmuck, der eventuell zu verkaufen sei. Seine Frage begründete der Anrufer damit, dass er für seinen Sohn frage, der Modeschmuck sammle und damit auf Flohmärkte gehe.

Gleich zurückgerufen

„Als ich auch diese Frage verneinte, meinte er, dann lohne sich für ihn die Fahrt von Mannheim nach Neustadt ja gar nicht und legte auf“, erzählt die 78-Jährige. Jetzt war aber ihr Misstrauen endgültig geweckt. Sie witterte einen Betrugsversuch und rief den angeblichen Interessenten kurz danach zurück, um ihn mit ihrem Verdacht zu konfrontieren.

Dieses Gespräch verlief dann nicht mehr angenehm, er wurde ausfallend und meinte, sie könne ihren Lampentisch verbrennen, den wolle sowieso keiner. Bei einem weiteren Anrufversuch kurze Zeit später erhielt sie die Ansage, dass die Nummer nicht existiere. Obwohl der älteren Dame kein Schaden entstand, ist es ihr wichtig, über diese Vorgehensweise zu informieren, um eventuell andere potentielle Opfer darauf aufmerksam zu machen.

„Ich bin schon sehr vorsichtig. Wenn ich mal was verkauft habe, räume ich die Sachen immer in den Hof, damit niemand ins Haus kommt. Oder ich nehme jemanden aus meinem Freundeskreis mit dazu, damit ich nicht alleine bin“, sagt sie. Sie fragt sich, ob es sich bei diesem Vorfall um eine neue Betrugsmasche handelt, um ältere Menschen über den Tisch zu ziehen.

Polizei: Nicht neu

Das verneint der Neustadter Polizeisprecher Stefan Molter: „Neu ist diese Masche ganz und gar nicht, sondern kommt, wie viele andere Arten immer wieder vor.“ Betrüger versuchten bei derartigen Anrufen auszukundschaften, ob es im jeweiligen Haushalt etwas für sie zu holen gibt, und versuchen dann beispielsweise, günstig an den Schmuck der Heimgesuchten zu kommen oder einfach einen Türöffner zu haben, um in deren Wohnung zu gelangen.

Wie bei allen derartigen Betrugsversuchen lautet Molters Ratschlag: „Immer wachsam und vorsichtig sein, nicht leichtfertig die Adresse bekanntgeben und nicht auf derartige Fragen nach Wertgegenständen eingehen. Am besten ist es, den Anruf sofort zu beenden, wenn der Eindruck entsteht, dass das Interesse an dem zu verkaufenden Gegenstand nur vorgetäuscht ist.“ Wie häufig diese Vorgehensweise ist, kann der Polizeisprecher nicht sagen: Eigene Statistiken gebe es derzeit nicht.