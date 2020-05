Die Bundesstraße 39 wird seit Montag zwischen der Quellenstraße und dem Stadionbad in Neustadt saniert. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Auf einer Länge von etwa 600 Metern werden die Fahrbahn, der Geh- und Radweg erneuert sowie ein Schutzstreifen stadteinwärts für Radfahrer eingerichtet. Zudem werden die Straßenbeleuchtung und die Fußgängerlichtsignalanlage an der Saarlandstraße erneuert. Die Stadtwerke Neustadt verlegen darüber hinaus neue Versorgungsleitungen.

Erneute Einschränkungen

Die Straße wird halbseitig gesperrt, eine Ampelschaltung eingerichtet. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich rund zwölf Monate. In drei Abschnitten wird die Fahrbahn auf der Bahnseite und in vier Abschnitten die Fahrbahn und der Geh- sowie der Radweg auf der Seite des Speyerbachs saniert. Die Halteverbote in der Sauterstraße bleiben weiterhin bestehen. Während der Bauzeit bleiben Rad- und Gehweg gesperrt. Eine Umgehung wird ausgewiesen. Laut Stadt kann es erneut zu Behinderungen kommen. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt vom Bund, der Stadt Neustadt und den Neustadter Stadtwerken.

Parallel laufen die Renaturierungsarbeiten Speyerbach, die im März 2019 begonnen haben. Darüber hinaus arbeitet die Deutsche Bahn in diesem Bereich von Mai 2020 bis voraussichtlich April 2021 in Sachen Lärmsanierung an den Schienenwegen.