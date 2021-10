An der Südumgehung (K32), östlich des Verkehrskreisels bei der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), entsteht eine neue, barrierefreie Bushaltestelle. Das hat die Ortsgemeinde mitgeteilt. Schulungsteilnehmer, die mit dem Bus zu dem Bildungszentrum kommen, sollen künftig nicht mehr an der Bushaltestelle der Mühlstraße aussteigen und die K32 überqueren müssen. Die Bushaltestelle sei auch für Bürger aus dem südwestlichen Teil der Ortsgemeinde, die eine Buslinie nach Landau nutzen wollen, interessant, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Für die Bushaltestelle werde ein Förderantrag gestellt werden. Mit dem Bau könne nach Vorliegen eines Förderbescheides begonnen werden. Nach der Fertigstellung dieses Haltepunktes seien vier von acht Bushaltestellen in der Ortsgemeinde barrierefrei ausgebaut. Ziel sei es, möglichst alle Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Dies entspreche auch dem Leitbild der Cittàslow-Gemeinde Maikammer.