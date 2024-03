Der Wolfsburgverein hat viel vor im Jahr 2024: So soll die Wolfsburgschänke bereits am Karfreitag (29. März) erstmals öffnen. Außerdem will der Verein in die Aufenthaltsqualität auf der Burg investieren. Die Mitgliederversammlung hat den Weg für verschiedene Investitionen auf der Wolfsburg freigemacht. So sollen sechs neue Sitzbänke und drei neue Garnituren, die aus je einem Tisch und zwei Bänken bestehen, im Burgbereich installiert werden. Dabei setzt der Wolfsburgverein eigenen Angaben zufolge auf regionales Holz. „Wir sehen im regulären Schankbetrieb, wo sich die Leute gerne aufhalten, noch Bedarf und schaffen dort gezielt qualitative Sitzmöglichkeiten. Außerdem achten wir auf ein passendes Erscheinungsbild im Burgumfeld“, erläutert Florian Hofmann, Vorsitzender des Vereins, das Vorhaben.

Außerdem engagiert sich der Verein beim Thema Aufenthaltsqualität auch im Sinne des Naturschutzes und wird daher drei Elsbeeren ersetzen, die durch Vandalismus beschädigt worden waren. „Dieses Mal werden drei Bäume eingekauft, deren Umfang ein simples Absägen mit dem Taschenmesser unmöglich macht. Weiterhin werden die Bäume mit einem professionellen Schutz versehen“, erklärt Hofmann. Der Verein investiert in Bäume und Bänke rund 9000 Euro. „Die Mittel stammen vollständig aus Spenden und dem Erlös der Burgschänke“, so Hofmann.