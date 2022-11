Der Diakonissenverein Neustadt will 6000 Euro für neue Bänke und die Erneuerung von Bänken in seinem Zuständigkeitsbereich Stadtmitte, Winzingen, Branchweiler und Hambach spenden, berichtet Vorsitzender Olaf Kleinschmidt. In einem ersten Schritt hat der 780 Mitglieder starke Diakonissenverein 2000 Euro in die Sanierung von sechs Sitzgelegenheiten an der Martin-Luther-Kirche investiert.

Die sechs Sitzbänke aus Beton seien bereits beim Bau der Kirche 1965 aufgestellt worden und sehr beliebt, sagt Kleinschmidt. Der Beton sei neu gestrichen worden und auf jedes der Betonteile habe die Schreinerei Argu von Stefan Gutting eine Auflage aus Douglasienholz angebracht. Auf dem Holz sitze man angenehmer als zuvor auf dem Beton. Bisher steht laut Kleinschmidt noch nicht fest, wo der Verein weitere Bänke erneuert oder aufstellt.