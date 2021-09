Menschen, die in Hambach leben oder lebten, sind mehrere Beiträge der neuen Ausgabe der Zeitschrift „Die Hambacher“ gewidmet. Seit 30 Jahren gibt der Förderverein „Die Hambacher“ die Zeitschrift heraus.

Das neue Heft ist die 58. Ausgabe, die das zum Förderverein gehörende Redaktionsteam erstellt hat. Gleich zwei in Hambach lebende Künstlerinnen wurden in diesem Jahr 80 Jahre alt. Die Geburtstage sind Anlass, über die beiden Frauen zu berichten. Christiane Maether ist keine Unbekannte in der Kunstwelt. Edith Neumann ist nicht ganz so bekannt, doch ihre Arbeiten sind nicht weniger interessant.

Ludger Mandelbaum gehört ebenfalls zu den Menschen, über die in „Die Hambacher“ berichtet wird. Fast 26 Jahre war er als evangelischer Pfarrer in Hambach tätig, nun ist er in den Ruhestand gegangen und wohnt auf der Hambacher Höhe.

Außerdem wird Kristian Buchna, neuer Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Hambacher Schloss, vorgestellt und an den schon lange verstorbenen Hambacher Georg Christmann erinnert. Doch wird in „Die Hambacher“ nicht nur über Menschen berichtet. Über Veränderungen beim Theater- und Kulturförderverein Hambach und beim Weingut Müller-Kern wird ebenso informiert wie über die Situation im Paul-Gerhardt-Haus in Pandemiezeiten. Weitere Themen sind das 100. Jubiläum des Hohe-Loog-Hauses und das Sühnekreuz auf dem Rittersberg.

Die Leser erfahren zudem, wo in Hambach Defibrillatoren stehen. Auch die regelmäßigen Rubriken wie ein Bericht der Ortsvorsteherin, ein Bilderrätsel und Berichte aus der evangelischen und der katholischen Gemeindebücherei fehlen nicht.