„Sehnsucht“ lautet das Generalthema der 40. Ausgabe der Literaturzeitschrift „Wortschau“, die in bewährter Manier Gedichte, Kurzprosa und Wortexperimente von 24 Autorinnen und Autoren aus dem ganzen deutschsprachigen Raum offeriert – und sogar darüber hinaus.

Hauptautorin des in Neustadt beheimatete Magazins für Gegenwartsliteratur ist diesmal die 1989 geborene Wiener Lyrikerin Astrid Nischkauer, die mit zwölf großen Prosagedichten, einem Epilog zum Thema Sehnsucht in der Literatur sowie einem zweiseitigen Interview vertreten ist. Als Gastkünstler fungiert der Kaiserslauterer Maler Jochen Dewerth, der im Jahr 2000 den Pfalzpreis gewann und sich hier für die „Wortschau“ in einen direkten Dialog mit den Gedichten Nischkauers begibt.

Formal bietet das Jubiläumsheft einige Veränderungen: So wird zum ersten Mal ein fremdsprachiges Gedicht plus Übersetzung als eine Art Motto vorangestellt: „Settembre a Venezia“ des schon 1959 verstorbenen Italieners Vincenzo Cardarelli. Zum Abschluss kommt das Tagebuchprojekt „Seitenwechsel“, bei dem fünf internationale Autoren notieren, was sie an einem bestimmten Tag beschäftigte. Die gesammelten Beiträge hat der „Wortschau“-Verlag vor kurzem auch bereits als Buch herausgeben. Die „Wortschau“ kostet 9 Euro (inklusive Porto 10,60 Euro), das „Seitenwechsel“-Buch 16 Euro (mit Porto 20). Beide können unter www.wortschau.com bestellt werden.