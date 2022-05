Von wegen „In der Pandemie passiert ja nix“: Das Team des „Haardter Blätt’l – Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege“ beweist mit einer 67 Seiten starken Ausgabe, dass in dem Weindorf im zurückliegenden Jahr ganz schön was los gewesen ist. Im 36. Heft, wieder herausgegeben von der Fördergemeinschaft Haardt und finanziert über Sponsoren und Spenden, finden sich bunte Geschichten über die Dorfbewohner und was sie bewegt, über Veranstaltungen wie das Demokratiefest auf dem Dorfplatz, Rückblicke in die Geschichte, Aktuelles zum Beispiel aus der Schulbücherei, dem GDA Wohnstift und so manche Anekdoten.

Bock-Bier am Samstag

Natürlich kommen auch das Vereinsleben und Porträts über Dorfbewohner nicht zu kurz. Im Interview berichten drei Feuerwehrmänner über ihren Einsatz im Katastrophengebiet Ahrtal. Darüber hinaus erfahren die Leser, wie das „Haardter-Bock“-Bier entstanden ist, das am Samstag bei der Vorstellung des „Blätt’l“ beim „Weinfest auf der Straße“ am Samstag angeboten wird, entstanden ist. Abgefüllt ist es in 0,33-Liter-Bügelflaschen.

Die Redakteure Rudi Blumenröder, Rainer Nosbüsch, Ina Schläger, Rolf Strobel und mehrere Autoren haben viel Herzblut in die Ausgabe gesteckt. Das „Haardter Blätt’l“ ist am Samstag ab 15 Uhr auf dem Dorfplatz erhältlich. Die Macher freuen sich über Spenden.