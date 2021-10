Der Neue im Dekanat Neustadt und die Herausforderungen der Zukunft.

Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Neue. Pfarrer Andreas Rummel. Seit Oktober Dekan des Kirchenbezirks Neustadt. Ich bin der Neue im Dekanat. Nicht mehr ganz „neu“. In zehn Tagen werde ich 56 Jahre alt. Vor einem Jahr wurde ich von der Bezirkssynode gewählt. Neu bin ich im Amt. Seit acht Tagen. Und bin dabei, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Es begegnen mir altbekannte Gesichter und viele neue. Ehrenamtliche und Hauptamtliche.

Neustadt ist mir nicht fremd. Ich bin hier geboren und in Haßloch aufgewachsen. Die ersten 21 Jahre habe ich im Kirchenbezirk gelebt. Bin groß geworden in der Jugend- und Chorarbeit. Abitur habe ich 1985 am Käthe-Kollwitz-Gymnasium gemacht. Bis 1987 war ich Zivildienstleistender im Protestantischen Verwaltungsamt Neustadt. In der Schütt, wo ich im Dachgeschoss Gemeindebriefe gedruckt habe. Hier wurde mein Interesse an Gemeindebrief und Pressearbeit geweckt. Ohne Zivildienst und Kirchenmusik hätte ich wohl nicht Theologie studiert.

Auch in Speyer unterwegs

Danach Studium in Bethel und Tübingen. Erste Gemeindeerfahrungen habe ich als Vikar in Bexbach gemacht. Bin danach dem Kirchenbezirk Homburg treu geblieben. Von 1996 bis 2014 haben meine Frau Ute Stoll-Rummel und ich uns die Pfarrstelle in Miesau geteilt. Danach war ich bis 2021 Persönlicher Referent von Kirchenpräsident Christian Schad. Seit Juni 2020 auch der Pressesprecher der Landeskirche. Habe viel über den Kirchturm hinaus erlebt: EKD, Synode, Kirchenregierung, Ökumene, Klimaschutz … Viel über den Kirchturm hinaus gelernt: Fundraising und energetische Baumaßnahmen, Predigtcoaching, Pressefotografie und -meldungen, Internetseiten füllen, Fernsehgottesdienste planen … Dankbar bin ich für die Möglichkeiten, die mir Gott geschenkt hat. Und hoffe, dass ich manches segensreich einbringen kann in meinem Amt.

Anknüpfungspunkte dazu gibt es. Wir gehen in eine Zukunft mit weniger Gemeindegliedern, Finanzmitteln und Pfarrpersonal. Noch haben wir Zeit und Ressourcen das miteinander zu gestalten: mit Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Wir brauchen die Expertise unserer Verwaltungsfachleute, Kirchenmusikerinnen, Gemeindediakone und Jugendreferentinnen …

Für und mit den Menschen

Sichtbar und präsent bleiben wir, wenn wir zusammenrücken und über den Kirchturm hinausblicken: Verantwortung für die Kitas beim Trägerverbund; Assistenzen im Pfarrbüro; kirchliche Gebäude zentral verwalten – Pfarrpersonal und Presbyterien sollen inhaltlich arbeiten und seelsorglich wirken können.

Um in unserer ländlichen Region Kirche für die und mit den Menschen zu sein, müssen wir Freiraum gewinnen. Und uns den inhaltlichen Herausforderungen stellen. Herausforderungen, die eine Gesellschaft mit sich bringt, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, Gemeindeglied zu sein.

Ich freue mich auf die alte Heimat und die neue Aufgabe – als der Neue.

Der Autor

Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Dekanats Neustadt