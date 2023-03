Mit einem aufwühlenden amerikanischen Historiendrama zum Thema Rassismus beginnt kommenden Montag die neue Zwei-Monatsstaffel der Kunstfilmreihe „Arthouse“ im Neustadter Roxy-Kino. Danach führt die Reise unter anderem noch nach Frankreich, Südkorea, den Iran und gleich zweimal in die Schweiz.

„Till – Kampf um die Wahrheit“ ist eine Geschichte, die unter die Haut geht – eben, weil sie nicht rein erfunden ist, sondern sich tatsächlich ziemlich genau so zugetragen hat: Ein schwarzer Junge, 14 Jahre alt, wird im Sommer 1955 bei einem Familienbesuch in Mississippi brutal gelyncht, weil er eine weiße Frau „unsittlich“ angesehen haben soll. In ihrer Trauer beschließt die Mutter, gespielt von Danielle Deadwyler, dass die Bilder des verstümmelten Leichnams publik gemacht werden sollen. Sie werden zum Zündfunken für die Bürgerrechtsbewegung in den USA.

Eine warmherzige Komödie mit sorgfältig gezeichneten Figuren ist dagegen „Ein Triumph“ aus Frankreich: Kad Merad, der strafversetzte Postler aus „Willkommen bei den Sch’tis“, spielt hier einen arbeitslosen Schauspieler, der im Gefängnis von Lyon einen Theaterworkshop für Häftlinge leiten soll. Die erweisen sich zunächst als eher weniger motiviert, bis Becketts „Warten auf Godot“ auf die Bühne gebracht werden soll, eine Geschichte um die Absurdität des Daseins, mit der sie sich absolut identifizieren können.

Tragischer wird es dann wieder bei „Close“ , ausgezeichnet bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Grand Prix der Jury und nominiert als belgischer Oscar-Beitrag: Das Jugenddrama handelt von den 13-jährigen Léo und Rémi, deren enge Freundschaft mit beginnender Pubertät von ihrem Umfeld hinterfragt wird, was in eine persönliche Katastrophe mündet und einen der beiden mit Trauer und Schuldgefühlen zurücklässt.

Die Schweiz, sonst eher selten im cineastischen Fokus, ist unter den acht Filmen zweimal vertreten: „Drei Winter“ ist eine moderne Romeo-und-Julia-Geschichte vor der archaischen Kulisse der Schweizer Bergwelt, „Unruh“ ein Historienfilm, der die Arbeitswelt der Schweizer Uhrenindustrie im 19. Jahrhundert im Jura einfängt, wo die Produktion den Lebenstakt vorgibt und eine anarchistische Gewerkschaft die Arbeiter gegen das Diktat der Uhr mobilisiert.

Deutschland kommt in der neuen „Arthouse“-Staffel mit dem Dokumentarfilm „Daniel Richter“ zum Zuge, Pepe Danquarts Annäherung an den internationalen Maler-Star und einstigen Punk-Künstler, den er über drei Jahre beim Arbeiten im Atelier begleitet, auf Reisen zu seinen Ausstellungseröffnungen überall auf der Welt – und beim Philosophieren.

Deutlich exotischer wird es bei den letzten beiden Beiträgen: „Die Frau im Nebel“ aus Südkorea und „Holy Spider“ des in Dänemark lebenden iranischen Regisseurs Ali Abbasi. Ersterer ist ein geheimnisvoller Kriminalfilm und zugleich eine faszinierende Liebesgeschichte zwischen einem Kommissar und der Witwe eines vermeintlichen Unfallopfers, die immer mehr zur Hauptverdächtigen in den Ermittlungen wird, Letzterer ein ungewöhnlicher Thriller um eine Reihe von unaufgeklärten Morden an Prostituierten in der Heiligen Stadt Maschhad im Nordosten des Iran. Der Film wurde als dänischer Kandidat für den Oscar nominiert und lief 2022 bei den Filmfestspielen in Cannes im Hauptwettbewerb. „Die Frau im Nebel“ erreichte den Regie-Preis.

Termine

Die Filme der Kunstfilmreihe „Arthouse“ laufen in den betreffenden Wochen jeweils montags und mittwochs um 17.30 und 20 Uhr im Neustadter Roxy-Kino: „Till – Kampf um die Wahrheit“ am 6. und 8. März, „Ein Triumph“ am 13. und 15. März, „Close“ am 20. und 22. März, „Drei Winter“ am 27. und 29. März, „Daniel Richter“ am 3. und 5. April, „Die Frau im Nebel“ am 10. und 12. April, „Unruh“ am 17. und 19. April und „Holy Spider“ am 24. und 26. April. Karten unter www.roxy.de.