Es ist nicht gerade leicht, um nicht zu sagen unmöglich, die acht Filme der neuen Staffel der Kunstfilmreihe „Arthouse“, die am Feiertag 1. Mai im Neustadter Roxy-Kino startet, auf einen Nenner zu bringen: Im Angebot sind Dramen und Komödien, Stilles und Schrilles, Fiktion und Dokumentation aus sechs verschiedenen Ländern. Den Auftakt in der kommenden Woche macht dabei ein Film, der wegen seines prominenten Regisseurs schon vorab viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

„Die Fabelmans“ , Steven Spielbergs für sieben Oscars nominierte, dann aber ohne auch nur einen einzigen „Goldmann“ gebliebene heiter-wehmütige Zeitreise in die eigene Kindheit, ist die einzige US-Produktion, die es in die wie immer auf zwei Monate ausgelegte „Arthouse“-Staffel geschafft hat. Die Urteile der Kritiker waren recht geteilt: Während die RHEINPFALZ den Streifen als „einen der schönsten Spielfilme des passionierten Geschichtenerzählers“ feierte, waren andere weit weniger gnädig und warfen ihm „Biederkeit“ und „fehlende Abgründe“ vor. Wie dem auch sei, der Film bietet eine Familiengeschichte aus dem Amerika der 1950er und 60er Jahre und ist vor allem durchtränkt von einer Begeisterung für bewegte Bilder, die jeder Cineast sehr gut nachempfinden kann.

Fünf höchst unterschiedliche fiktionale Stoffe, einer davon allerdings mit authentischem, juristischem Hintergrund, und zwei Dokumentation stehen sonst noch auf dem Programm. Die erste der Dokus ist „Die Eiche“ , ein Naturfilm oder vielleicht besser gesagt ein Pflanzen- und Tierabenteuerfilm der Franzosen Michel Seydoux und Laurent Charbonnier, der ganz ohne jeden Kommentar in nach Kritikermeinung grandiosen Bildern die Geschichte eines Baumes und seiner tierischen Bewohner im Wandel der Jahreszeiten erzählt. „Man riecht regelrecht den Waldboden, fühlt die Hitze des Sommers, schmeckt den Regen, spürt die Kälte“, schrieb das Magazin „Kino-Zeit“. Der zweite Dokumentarfilm behandelt dagegen jemanden, der nicht ganz so wortkarg daherkommt wie Quercus robur, den deutschen Schauspieler Lars Eidinger. Für „Lars Eidinger – Sein oder nicht sein“ begleitete der Filmemacher Reiner Holzemer den Ausnahmedarsteller neun Monate lang mit der Kamera.

Ins 19. Jahrhundert und zwar nach Kakanien entführt die deutsch-österreichisch-schweizerische Koproduktion „Sisi & Ich“ . Der Film der deutschen Regisseurin Frauke Finsterwalder, an dessen Drehbuch auch deren Mann, der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht („Faserland“), mitschrieb, ist jedoch kein Romy-Schneider-Aufguss, sondern eine schwarze Komödie, die von einer fiktiven ungarische Hofdame erzählt, die die ziemlich unkonventionelle Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, Sisi genannt, viele Jahre auf ihren Reisen durch Europa begleitet und dabei immer mehr in den Bann dieser charismatischen Persönlichkeit gerät. „Der leichtfüßigste deutsche Film seit langer Zeit“, urteilte die „Welt“.

Deutlich dramatischer geht es danach in „Saint Omer“ zu. Der auf Tatsachen beruhende Film handelt von einem Gerichtsprozess in der nordfranzösischen Stadt gleichen Namens, bei dem über eine junge Senegalesin geurteilt werden soll, die ihr Baby ertränkt hat. Eine junge, ebenfalls im Senegal geborene Schriftstellerin beobachtet das Verfahren und gelangt schnell zur klaren Erkenntnis, dass nichts klar ist. Wer sitzt hier wirklich auf der Anklagebank? Und wie schnell wird ein Urteil gefällt im Angesicht unvorstellbarer Taten?

Ebenfalls um Kinder, aber in einem etwas anderen Zusammenhang geht es in dem südkoreanischen Beitrag „Broker“ , mit dem Roxy-Chef Michael Kaltenegger einmal mehr dem aktuellen Boom anspruchsvoller Produktionen aus Fern-Ost Rechnung trägt. Der Film, der auch mit dem erweiterten Titel „Broker – Familie gesucht“ annonciert wird, wurde im Wettbewerb des Festivals von Cannes im Mai 2022 uraufgeführt und handelt von einer verzweifelten Mutter, die nur das Beste für ihr Kind will und sich deshalb auf der Suche nach geeigneten Adoptiveltern auf einen Road Trip durch Korea begibt.

Zwei Filme mit Bergkulisse beschließen das neue „Arthouse“-Programm: „8 Berge“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Paolo Cognetti über zwei Jungen, die miteinander einen Sommer in den italienischen Alpen verbringen und dort später, als Erwachsene, eine baufällige Hütte wiederherrichten, „Der Fuchs“ handelt von einem österreichischen Bergbauernsohn, der als Wehrmachtsangehöriger beim Angriff auf Frankreich mitmachen muss und durch die Pflege eines verwundeten Fuchswelpens dazu veranlasst wird, sich seiner eigenen, verdrängten Vergangenheit zu stellen.

Termine

Die Filme der Kunstfilmreihe „Arthouse“ laufen in den betreffenden Wochen jeweils montags und mittwochs um 17.30 und 20 Uhr im Neustadter Roxy-Kino: „Die Fabelmans“ am 1. und 3. Mai, „Die Eiche“ am 8. und 10. Mai, „Sisi und ich“ am 15. und 17. Mai, „Lars Eidinger“ am 22. und 24. Mai, „Saint Omer“ am 5. und 7. Juni, „Broker“ am 12. und 14. Juni, „8 Berge“ am 19. und 21. Juni und „Der Fuchs“ am 26. und 28. Juni. In der Pfingstwoche gibt es kein „Arthouse“. Karten unter www.roxy.de.