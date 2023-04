Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verkehr auf der Bundesstraße 39 soll in Neustadt künftig besser fließen – dank vier neuer, aufeinander abgestimmter Ampeln. Im Optimalfall kann man die Landauer Straße künftig ohne Halt passieren.

In den vergangenen dreieinhalb Wochen waren in der Landauer Straße Behelfsanlagen in Betrieb, die jetzt abgebaut werden. Die neuen Ampeln verfügen über stromsparende und wartungsarme LED-Technik, die zudem heller leuchtet als die alten Halogenlichter, erklärte der städtische Verkehrsdezernent Bernhard Adams bei der Einweihung am Mittwoch. Sie stehen an den vier innerstädtischen Knotenpunkten der B 39 zur oberen Hauptstraße, Schillerstraße, Bahnhof- und Exterstraße sowie der Hohenzollernstraße.

