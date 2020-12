Sie ist 25 Jahre alt und wird jetzt erneuert: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird eine Signalbaufirma aus Mannheim die Ampelanlage am Rosengarten, also an der Kreuzung B38/Maximilian-/ Haardter-/Robert-Stolz-Straße, überholen. Die Kosten von rund 30.000 Euro übernimmt der Landesbetrieb Mobilität. Eingesetzt werden ein neues Steuergerät und LED-Signale, die den regelmäßigen Tausch der Leuchtmittel überflüssig machen sollen. Gleichzeitig wird die sogenannte Fußgängerfurt in der Gimmeldinger Straße durch einen Fußgängerüberweg ersetzt, für den die Beleuchtung bereits installiert wurde. Die Arbeiten sollen am 14. Dezember beginnen, dann muss laut Stadt mit Rückstaus gerechnet werden.