In der Landauer Straße soll der Verkehr zwischen Jet-Tankstelle und Einmündung Speyerdorfer Straße besser geregelt werden. Nächste Woche werden dazu neue Ampeln angeschaltet.

Zunächst kommt auf die Verkehrsteilnehmer aber eine Sperrung zu. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am Montag, 26. August, an der Ausfahrt der Speyerdorfer in die Landauer Straße der Fußgängerüberweg entfernt und durch eine neue Fußgängerfurt ersetzt. Die Arbeiten seien erforderlich, da an der Abbiegespur von der Speyerdorfer in die Landauer Straße künftig eine Ampel im Einsatz ist, um den Rückstau zu regulieren. Geplant ist, dass die Fahrbahn ab etwa 9 Uhr für rund fünf Stunden voll gesperrt wird. Eine Umleitung auf die B39 führt über Schlachthof-, Spitalbach- und Winzinger Straße.

Die neue Ampel steht zwar schon, soll aber laut Stadt erst Mitte der nächsten Woche in Betrieb genommen werden. Zusammen mit neuen Ampeln, die an der Kreuzung Landauer-/Winzinger-/Stiftstraße Anfang der Woche installiert werden.

Zum Einsatz kommen neue, energieeffiziente LED-Signale, und es wird auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen. Diese könne Fahrräder erkennen, die teilweise eigene Ampelsignale erhalten sollen. Ersetzt werden auch die alten Steuergeräte aus dem Jahr 1995 und damit die Signaltechnik. Während des Umbaus soll es eine provisorische Ampelanlage geben.