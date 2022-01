Die Ampel an der Kreuzung Schlachthof- und Spitalbachstraße wird erneuert. Laut Stadt beginnen die Arbeiten am Montag. Die Anlage an der Kreuzung in der Nähe der Bürgerecke stamme noch aus den 1980er-Jahren. Entsprechend hoch sei der Energiebedarf. Die Anlage erhalte nun farbintensivere LED-Leuchten, akustische Signale für seheingeschränkte Personen sowie ein neues Steuergerät, da es für das alte keine Ersatzteile mehr gibt. Die Kosten belaufen sich der Stadt zufolge auf etwa 30.000 Euro. Darin enthalten sind auch die bereits ausgeführten Tiefbauarbeiten. Die Arbeiten sollen etwa vier Tage dauern. In dieser Zeit könne es an der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen kommen, informiert die Verwaltung.