Fahrradpanne? Davor müssen Radfahrer keine Angst mehr haben – sofern sie in oder um Maikammer herum unterwegs sind. Der ADAC hat an der Kalmithöhenstraße eine Radservice-Station in Betrieb genommen. Zur Einweihung am Mittwoch kam ein prominenter Gast.

Ob Profiradsportler oder Hobbypedaleur: Eine Panne am Zweirad ist immer ein Horrorszenario. Ein platter Reifen, eine gerissene Kette, ein defektes Bremsseil oder auch ein falsch eingestellter Sattel, den das „Popometer“ signalisiert, sind große Ärgernisse. Die Angst vor solchen Missgeschicken wird seit Mittwoch in Maikammer etwas gemildert. Denn am Parkplatz an der Kalmithöhenstraße direkt am Ortsausgang von Alsterweiler hat der ADAC eine Radservicestation in Betrieb genommen. Es ist die dritte ihrer Art nach Contwig im Kreis Südwestpfalz und Freinsheim im Kreis Bad Dürkheim. Zwei weitere sind schon in Schifferstadt geplant. Für Landrat Dietmar Seefeldt kämen durchaus einige weitere Standorte im Kreis SÜW in Betracht. Die Servicestationen können rund um die Uhr genutzt werden, unabhängig davon, ob man Mitglied im ADAC ist oder nicht.

Die 150 Zentimeter hohe Reparatursäule ist mit hochwertigem Werkzeug ausgestattet, unter anderem mit einer Luftpumpe mit Manometer, einem Reifenheber und verschiedenen Schraubendrehern, Schraubenschlüsseln und Inbus-Werkzeug. Das Rad kann auch an die Säule gehängt werden, was die Arbeit erleichtert. Dies demonstrierten der mehrmalige Fußballweltschiedsrichter Markus Merk, der als Ehrengast vor Ort war, und Jochen Glas vom ADAC Maikammer. Objekt ihrer Reparaturbegierde war das Velo von Rudi Birkmeyer aus Offenbach, einer in der Südpfalz und auch darüber hinaus sehr bekannten Radsportgröße.

Präsenz soll Vandalismus vorbeugen

Birkmeyer hatte, als er den beiden Reparateuren zuschaute, wohl etwas Bedenken, aber Markus Merk beruhigte ihn: „Keine Angst, es passiert nichts. Wir tun ja nur so als ob!“. Zuvor hatte Merk schon erklärt, dass er zu 90 Prozent ja Läufer sei, aber nicht zuletzt durch Jochen Glas nun auch zu zehn Prozent Radfahrer. „Bislang habe ich wegen der Angst vor Pannen ja stets vermieden, den Aufstieg zur Kalmit anzufahren, aber das hat sich ja durch diese Station nun erledigt“, sagte Merk.

Vor Ort kümmern sich Ehrenamtliche des ADAC und der Ortsclubs darum, dass die Stationen und das Werkzeug in gutem Zustand sind. Auch will man durch Präsenz Vandalismus vorbeugen. In Maikammer wird Glas zum Servicestation-Kümmerer. Klaus Humm, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Maikammer, bot die Übernahme des Dienstes an, falls Stahl mal verhindert sein sollte. Humm verglich den Aufstieg zur Kalmit mit der legendären Tour-de-France-Etappe, die hinauf nach L'Alpe d'Huez in den französischen Alpen führt. Am 25. August wird die Kalmit Schauplatz der Bergwertung bei der Deutschlandtour der Radprofis sein.

Automobilclub-Vorsitzender: „Fahrtraining nach Radpause sinnvoll“

Die Radservice-Stationen sind in erster Linie dafür gedacht, dass Radfahrer kleinere Reparaturen an ihren Bikes selbst vornehmen können. Gelingt dies nicht, kann die ADAC-Pannenhilfe herbeigerufen werden, genauso wie man dies schon seit Jahrzehnten kennt, wenn man mit seinem Auto liegen bleibt. Diesen Service, bei dem ein Werkstattwagen samt Monteur vor Ort kommt, bietet der ADAC seit zwei Jahren auch für Radfahrer an, informierte Volker Kettenring, Referent für Verkehr und Technik des ADAC Pfalz.

Wolfgang Rheinwalt, Vorsitzender des Automobilclubs Maikammer (ACM), des größten Ortsclubs im ADAC Pfalz, sagte, die Straße zur Kalmit gehöre zu den Wegen, die mit am meisten von Radfahrern genutzt werden, gerade von sportlich ambitionierten. So könne es immer mal zu einer Panne kommen. Zugleich seien auch immer mehr Menschen mit E-Bike unterwegs. Diesen empfahl er ein Fahrtraining, vor allem wenn man seit vielen Jahren nicht mehr auf einem Zweirad saß.

Pannenhelfer: Schäden im Schlauch zuerst flicken

Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach dankte dem ADAC und dem ACM für das Angebot, das sowohl Einheimische als auch Gäste nutzen könnten. Maikammer sei Gründungsmitglied der AG Fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen. „Das Serviceangebot ist eine wichtige Unterstützung zum Gelingen der Mobilitätswende im ländlichen Bereich.

Pannenhelfer Kevin Mayer stellte das Equipment für Fahrrad-Reparaturen vor, das alle Straßenwachtfahrer in ihren Einsatzfahrzeugen mitführen. Er demonstrierte einen Schlauchwechsel mittels eines Gaadi-Schlauchs. Wenn das Flickzeug nicht mehr ausreicht und der Schlauch komplett gewechselt werden muss, kommt man nicht umhin, das Rad auszubauen, was unterwegs mit einem Aufwand verbunden ist und den Einsatz von Fahrradwerkzeug nötig macht. Der Gaadi-Schlauch hat zwei Enden und ist nicht kreisrund geschlossen. Der Vorteil: Das Rad muss nicht ausgebaut und der defekte Reifen kann ohne Ausbau repariert werden.

Als erstes versuche er aber, Schäden im Schlauch immer erst zu flicken, so Mayer. Dafür gibt es neuerdings selbstklebende Flicken. Die beschädigte Stelle sucht der Pannenhelfer mittels eines Luftdetektors ab. Mit diesem gleitet er am Reifen entlang, und sobald das Leck entdeckt ist, bewegen sich die kleinen Kunststoffkügelchen im Messgerät. Auch eine gerissene Kette können Mayer und seine Kollegen reparieren.