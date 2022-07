Der Startschuss fällt am 15. Juli beim Zukunftstag: Ab dann ist die neue Abfall-App der Stadtentsorgung Neustadt offiziell online. Unter dem Motto „Neustadt macht blau“ geht es morgen aber noch um etwas ganz anderes.

Was ist eine Abfall-App?

Thomas Agne, Abfallberater beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN), ist kein Technik-Freak. Trotzdem hat er zusammen mit seinem Kollegen Matthias Lautenbach eine Abfall-App erstellt und nach eigenem Bekunden viel Spaß damit gehabt. Eine App ist ein Programm für Smartphone und Tablet. Mit der Neustadter Abfall-App können die Bürger online beispielsweise Informationen erhalten, Termine ausmachen oder Anträge stellen, ohne den Rechner hochfahren zu müssen. Sie kann kostenlos in App-Stores heruntergeladen werden. „Heutzutage will eben jeder so viel wie möglich mobil erledigen können“, sagt Agne.

Was bietet die App?

Die Abfall-App bietet alles, was auch auf der städtischen Homepage (www.neustadt.eu und dort ESN eingeben) zu finden ist – und noch ein wenig mehr. Beispiel Abfall-Abc und dort Altbatterien: Während auf der Homepage geblättert werden muss, wo und wann diese als Sondermüll abgegeben werden können steht es im App-Abc direkt dabei. Aktuell für 2022, laut Agne werden die Termine aber fortlaufend aktualisiert.

Mehr Service bei Abfuhrterminen?

Ist der Nachbar zuverlässig, reicht es oft, im Auge zu behalten, wann er welche Tonne hinausstellt. Oder man macht sich unabhängig. Über die App und mit der Eingabe der eigenen Straße kann sich jeder Nutzer daran erinnern lassen, wann das Gefäß oder der Sack abgefahren wird Was natürlich dann gut ist, wenn sich die Termine verschieben, zum Beispiel wegen Feiertagen. „Man muss nicht noch einmal aus dem Bett, weil man vergessen hat, die Tonne rauszustellen“, hofft der Abfall-Berater. Gut sei es auch, sich an eher seltene Angebote erinnern zu lassen, wie die vierteljährliche Problemabfall-Sammlung. Agne: „Wenn man will, soll man nichts verpassen müssen.“

Wird auch gewarnt?

Push-Meldungen, die samt Ton direkt auf dem Smartphone-Bildschirm landen, sind bei der Abfall-App ebenfalls vorgesehen, sogar je nach Abfuhrbezirk, also nicht immer für ganz Neustadt. Wenn feststeht, dass ein Müllfahrzeug ausfällt und der ESN erfährt davon vorab, sollen die Haushalte auf diese Weise rechtzeitig informiert werden. Und wenn der ESN vorab nicht davon erfährt? Dann wird es vermutlich so laufen wie bisher: Spätestens nach der dritten Beschwerde am Telefon wissen die Mitarbeiter, dass etwas nicht so läuft, wie es soll.

Gibt es ein großes Ziel?

Neben einem verbesserten Service für die Kunden erhofft sich die Stadtentsorgung natürlich auch, dass damit das Kreislaufwirtschaftssystem verbessert wird. Denn über die App gibt es auch Infos zu Sammelstellen, die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs und der Ortsverwaltungen, den Sperrmüll auf Abruf samt Terminantrag und vieles mehr. Indes gehört auch eine Rubrik Nachhaltiges Neustadt dazu. Dort stehen sozusagen alle Second-Hand-Organisationen, die das wollten. Wie die DRK-Kleiderkammer, das „Lichtblick“-Möbellager oder das Repair-Café. Aus Agnes Erfahrung heraus ist das ein wichtiger Service: Immer wieder riefen Menschen an und fragten nach, wo sie etwas abgeben könnten, das zu schade für den Müll sei.

Warum macht Neustadt blau?

Mit diesem Motto wirbt die Stadtentsorgung für den Umstieg vom Papiersack auf die blaue Papiertonne. Rund 5500 der knapp 25.000 Neustadter Haushalte nutzen diese Möglichkeit bereits. „Wer sie einmal hat, will die Säcke nicht mehr“, so Agnes Erfahrung. Noch bis Ende des Jahres unterstützt der ESN den Umstieg mit einer Sonderaktion: Wer jetzt auf die Tonne setzt, damit aber doch nicht so glücklich ist, kann gebührenfrei wieder umsatteln. Außerdem gibt es 100 Biosammelbeutel aus Papier dazu, was wiederum dem Ziel dient, die Biotonne möglichst plastikfrei zu halten.

Wie steige ich um?

Man kann eine Papiertonne per E-Mail an abgaben@esn-nw-de anmelden. Dabei müssen natürlich Name und Adresse angegeben werden. Für private Haushalte bieten sich 120 oder 240 Liter an, für Mehrparteienhäuser auch die 1100 Liter. Auch hier heißt die Devise ausprobieren und gegebenenfalls das Volumen noch einmal kostenfrei ändern.

Was sind die Vorteile?

Die Vorteile liegen für Abfall-Berater Agne klar auf der Hand, vorausgesetzt, es gibt noch Platz, um eine weitere Tonne aufzustellen. Die Tonnen seien ressourcenschonender. Ein Papiersack aus Plastik, wovon der ESN rund 1,2 Millionen Stück im Jahr ausgibt, sei nur einmal verwendbar. Dann gehe er ins Recycling. Die Tonne hingegen habe eine Lebensdauer von rund 15 Jahren. Weil Papier, Pappe und Kartons ohnehin sortiert werden müssen, ist das über die Tonne einfacher. Die Tonne ist standfester und kann bei Bedarf auch ganze Kartons fassen.

Wie viel Altpapier zählt der ESN?

Aktuell fährt die Firma Becker das Altpapier im Zwei-Wochen-Rhythmus ab. Zuletzt kamen im Jahr 5607 Tonnen in die Verwertung. 2279 Tonnen stammten aus der Kernstadt, 3328 Tonnen aus den neun Weindörfern.

Was kostet die blaue Tonne

Wie die Papiersäcke ist auch sie kostenlos, fällt also nicht unter die Abfallgebühren. Hingegen würde nicht nur die Umwelt geschont, sondern könnte der ESN langfristig auch Kosten sparen, die den Ertrag aus dem Altpapier schmälern. Eine Beispielrechnung des Abfallberaters: Spart der ESN über „Neustadt macht blau“ 200.000 Plastiksäcke im Jahr ein, entspricht das rund 13.600 Euro. Dafür können pro Jahr 425 Papiertonnen gekauft werden. Da das Geld für die Säcke dauerhaft eingespart würde, irgendwann aber einmal alle notwendigen Tonnen angeschafft sind und diese eben 15 Jahre halten, würde sich die Sache langfristig lohnen.