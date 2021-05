Im Corona-Schnelltestzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hetzelgalerie (Exterstraße 3) gelten nach Angaben der Stadtverwaltung nun neue Öffnungszeiten. Corona-Schnelltest sind dort montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 17 Uhr möglich. Außerdem gibt es in der Innenstadt noch Testmöglichkeiten in der DRK-Teststelle im Klemmhof sowie im vom Krankenhaus Hetzelstift betriebenen Schnelltestzentrum in der Speyerdorfer Straße. Über die genauen Öffnungszeiten wird auf der gemeinsamen Internetseite schnelltest.neustadt.eu informiert. Die Stadt empfiehlt eine Anmeldung über die Homepage für eines der drei Testzentren. Dabei werden die Daten schon vorab übermittelt und der bürokratische Aufwand ist beim Testen dann geringer. Die Tests erfolgen aber weiterhin ohne Termin und können auch spontan gemacht werden.