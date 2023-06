Aus Brandschutzgründen kann die Neustadter Georg-von-Neumayer-Realschule plus nur noch wenige Jahre genutzt werden. Sie soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Die Stadt Neustadt als Schulträger investiert 27 Millionen Euro in das Projekt. Mit einem Architektenwettbewerb wurden Vorschläge für die Gestaltung des Neubaus samt des Geländes rund um die Schule gesucht. Am Montag und Dienstag hat die Jury im Saalbau getagt und das Büro Löhle Neubauer Architekten aus Augsburg zum Sieger gekürt. Oberbürgermeister Marc Weigel war von allen 24 eingereichten Entwürfen angetan. Der Siegerentwurf überzeuge durch „Funktionalität und Flexibilität“ und „erfüllt unsere Ansprüche an eine moderne Schule“. Zudem werde eine Promenade von der Landwehrstraße bis zur Martin-Luther-Kirche geschaffen, was den Stadtteil aufwerte, so Baudezernent Bernhard Adams.