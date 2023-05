An der Theodor-Haubach-Straße auf Lachen-Speyerdorfer Gemarkung soll bis Ende 2024 ein Neubau für die Generalzolldirektion entstehen. Die dafür erforderlichen Verträge und die entsprechende Satzung hat der Bauausschuss einstimmig abgesegnet.

Das Hauptgebäude der Fachdirektion IV der Generalzolldirektion ist derzeit an der Wiesenstraße zu finden, insgesamt ist die Behörde auf vier Standorte in Neustadt verteilt. Bis Ende 2024 soll an der Theodor-Haubach-Straße ein Neubau mit einer Nutzfläche von 7100 Quadratmetern sowie 400 Arbeitsplätzen entstehen. Vorgesehen sind dort 190 Pkw-Stellplätze sowie Abstellanlagen für Fahrräder. Das Dach soll begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen waren. Die Investitionskosten waren bei der Präsentation der Pläne vor einem Jahr auf 30 bis 35 Millionen Euro beziffert worden. Vorgesehen sind am Gewerbegebiet zwei neue Bushaltestellen sowie eine Linksabbiegespur in der Speyerdorfer Straße. Zudem sollen 39 neue Bäume gepflanzt werden. Ferner errichtet die Stadt im Gewerbegebiet einen Gehweg.

Gebaut wird Gerst Projektbau (Edenkoben), der Bund ist dann Mieter. Mit dem Unternehmen wird daher ein städtebaulicher Vertrag geschlossen. Dabei wird geregelt, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Der Ausschuss folgte den Empfehlungen der Verwaltung einstimmig – am Dienstag muss der Stadtrat noch zustimmen. Baudezernent Bernhard Adams sagte mit Blick auf die beiden Bushaltestellen, dass die Stadt diese Ausgaben übernehme, da es Fördermittel gebe, und man den öffentlichen Nahverkehr stärken dort stärken wolle, da das Gewerbegebiet noch wachsen soll.