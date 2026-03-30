Bei dem Bauprojekt am südlichen Ortseingang Maikammers zeichnen sich so langsam die Konturen ab. Auf dem Gelände wird künftig die Firma Kammer Design zu Hause sein.

Hochwertige Stoffe, Möbel, Sonnenschutz, Bodenbeläge: Das Angebot der Raumausstatter Rainer Braun und Philipp Kruppenbacher ist schon seit vielen Jahren in der Marktstraße 12 zu finden. Künftig wird der Betrieb am südlichen Ortsrand, direkt am Kreisel, zu finden sein. Der Neubau ist derzeit im Entstehen, Fertigstellung ist im vierten Quartal dieses Jahres geplant. Investoren seien er selbst, Philipp Kruppenbacher und sein Bruder Martin, erklärte Rainer Braun auf Anfrage. Das Gewerbeobjekt habe eine Fläche von 900 Quadratmeter. Neben dem eigenen Betrieb Kammer Design werde es dort eine Bürofläche geben, die an einen Firmenverwalter vermietet werde, sowie ein Café-Bistro mit Backwarenverkauf.

Kammer Design werde komplett an den neuen Standort wechseln und dort sowohl über Produktionsflächen als auch über einen Ausstellungsraum verfügen. Das Projekt war jetzt auch noch einmal Thema im Gemeinderat, da das bereits vorher geplante Café-Bistro durch eine Verkaufstheke für Backwaren ergänzt wurde. Der Gemeinderat stimmte einhellig zu.

Grund für den Neubau ist, dass es am Standort in der Marktstraße 12 keine Erweiterungsmöglichkeiten gibt. Der Gemeinderat hatte deshalb bereits 2019 beschlossen, am Kreisel einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „An der Großwiese“ aufzustellen. Zwischenzeitlich war das Projekt jedoch wegen der explosionsartig gestiegenen Baukostenpreise infolge des Ukraine-Krieges ausgebremst worden.

Kammer Design besteht nach eigenen Angaben mittlerweile seit 18 Jahren und ist spezialisiert auf hochwertige Materialien und Verarbeitung.