„Hallo, mein Name ist Vanessa, ich bin die neue Volontärin.“ So einfach kann es sein, sich selbst vorzustellen – zumindest in der Theorie. Alle, die schon mal einen neuen Job begonnen haben, wissen jedoch: So einfach ist es meist nicht. Erst recht nicht in Zeiten von Corona. Wie stellt man sich vor, wenn das halbe Gesicht von einer Maske verdeckt und ein Händedruck geradezu verpönt ist? Den neuen Kollegen per Ellenbogencheck begrüßen, der Redaktionsassistenz aus der Ferne zuwinken und der Chefin über Faust an Faust Hallo sagen? Oder soll es dann doch lieber die leichte Verbeugung sein? Und wie wirkt man dabei auch noch nett und freundlich, wenn das Lächeln hinter einer Maske versteckt ist?

All diese Fragen habe ich mir gestellt, bevor ich am Freitag das erste Mal in die Neustadter Redaktion – meiner ersten Station als Volontärin – gekommen bin. Zum Glück hat sich schnell gezeigt, dass meine Bedenken unbegründet waren: Dort hat man schon Übung mit den alternativen Begrüßungsritualen. Auch ohne Handschlag und mit Maske wurde ich von allen, die nicht im Homeoffice waren, freundlich empfangen.

Es geht direkt voll los

Viel Zeit für Geplänkel gab es ohnehin nicht, denn auf mich wartete direkt die erste Aufgabe: eine Straßenumfrage. Drei Mal dürfen Sie raten, zu welchem Thema ... Auch in diesem Fall stellt die Maske – so notwendig sie auch ist – natürlich ein Hindernis dar, ist eine Barriere, die Distanz schafft. Ein Problem, dem sich wohl viele Redakteure in diesen Zeiten gegenübergestellt sehen.

Dennoch bin ich natürlich froh, gleich einsteigen zu können und versuche eben, so gut es geht, mit den Augen zu lächeln. Und das scheint zu funktionieren: Die Menschen in der Neustadter Innenstadt beantworten meine Fragen. Ich bin erleichtert. Und lerne bereits an meinem ersten Tag eine wichtige Lektion: Sich schnell auf neue Situationen einzustellen und zu reagieren, wird immer zum Job einer Journalistin dazugehören – ob mit oder ohne Corona.

Die Autorin

Vanessa Betz, 30 Jahre, ist vor Kurzem von Köln wieder in ihre südpfälzische Heimat gezogen. Die Medienwissenschaftlerin und Germanistin freut sich auf ihr zweijähriges Volontariat bei der RHEINPFALZ.