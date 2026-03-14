In der VG Lambrecht ist die Zivilgesellschaft stark und in der Lage, sich zu Wort zu melden. Das kommt ihr bei der Integration in den neuen Wahlkreis zu gute.

Der Countdown hat begonnen: In gut einer Woche wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Auch wenn der Blick dann zu allererst nach Mainz gerichtet ist, werden viele Kommunalpolitiker auch mit großer Spannung darauf schauen, wie denn in ihrem Ort und in ihrer Verbandsgemeinde gewählt wurde. Gerade in der Verbandsgemeinde Lambrecht wird auch die Wahlbeteiligung ein großes Thema sein. Wie reagieren die Wähler auf den erzwungenen Wechsel der Verbandsgemeinde vom Wahlkreis Neustadt in den Wahlkreis Kaiserslautern II? Führt der neue Zuschnitt der Wahlkreise, der auf großen Protest gestoßen war, dazu, dass die Bürger der Wahlurne stärker als bisher fern bleiben? Das ist eine Befürchtung, die viele hegen, nicht ohne Grund, denn die Menschen in der Verbandsgemeinde Lambrecht orientieren sich nach Neustadt. Kaiserslautern – das ist irgendwie eine andere Welt.

Doch die Politik vor Ort und auch die Direktkandidaten des neuen Wahlkreises haben sich redlich bemüht, aus dem, was nicht zu ändern war, das Beste zu machen. Die Lambrechter haben parteiübergreifend eine Gesprächsrunde mit den Direktkandidaten organisiert, und bis auf den Kandidaten der AfD waren auch alle der Einladung gefolgt. Wer auch immer das Publikum im Gemeinschaftshaus am meisten überzeugen konnte: Bei dem Gespräch wurde deutlich, dass hier Leute antreten, die sich für ihren Wahlkreis ins Zeug legen wollen – für den gesamten. Und letztendlich ist bei einem Wahlkreis-Vertreter nicht sein Wohnsitz entscheidend, sondern die Bereitschaft zuzuhören und sich zu engagieren.

Starke Zivilgesellschaft

Wichtig für eine gute Kommunikation zwischen Wählern und Wahlkreis-Vertreter in Mainz ist außerdem, dass die Politik Ansprechpartner vor Ort hat. Menschen, die sich im Verein, in der Kirche, in der Kita, der Schule oder der Feuerwehr engagieren und dort Verantwortung übernehmen. Und hier ist die Verbandsgemeinde Lambrecht gut aufgestellt. Die Zivilgesellschaft ist stark und in der Lage, sich zu Wort zu melden. Von daher: Der neue Zuschnitt der Wahlkreise war sicher keine gute Nachricht für Lambrecht, der Protest dagegen absolut verständlich. Doch jetzt geht es darum, die Interessen der Verbandsgemeinde im neuen Wahlkreis bestmöglich zu platzieren. Mit einer guten Wahlbeteiligung im Rücken lässt es sich da leichter argumentieren.