Nostalgie in vielen Facetten bietet die Präsentation von Ehepaar Martignoni in der Wiesenstraße 34a. Am Sonntag, 4. Juli, ist ab 14 Uhr geöffnet. Beatrix Martignoni zeigt in der großen Puppenstube vor allem Schildkrötpuppen und Zubehör. Ebenso lockt die Sammlung alter Uhren, von der Taschenuhr bis zur Standuhr, die Leidenschaft von Mario Martignoni. Im Anwesen gegenüber gibt es eine alte Küche sowie ein Näh- und Bügelzimmer, die ältesten Exponate stammen aus der Zeit um 1900. In der Scheune des Anwesens kann neuerdings eine alte Zahnarztpraxis mit angrenzender Wohnküche bestaunt werden. „Früher gab es oft keine Wartezimmer, die Patienten saßen in der Küche und warteten, bis sie dran waren. Dann ging es quasi in den Wohnraum daneben – auf den Zahnarztstuhl“, erklärt Beatrix Martignoni. Die Einrichtung inklusive Labor, Schränken und Apparaten aus den 1930er Jahren stammen aus der Auflösung einer Neustadter Praxis. Der Hof mit üppigen Grünpflanzen und die große offene Remise bieten gemütliche Sitzgelegenheiten zum Plauschen und Kaffeetrinken. Infos auch unter Telefon 06325/9890913.