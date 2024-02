Ihre Arbeit und vor allem ihre Angebote bekannter zu machen, das war das Ziel eines Netzwerkreffens der ehrenamtlich tätigen Seniorensicherheitsberater, Digitalbotschafter und der Gemeindeschwestern plus. Alle Beteiligten durchliefen Schulungen, um ältere Menschen unterstützen zu können. Seniorensicherheitsberater haben nach Angaben der Stadt eine mehrtägige Ausbildung bei der Polizei absolviert. Sie beraten und sensibilisieren ältere Menschen zu sicherheitsrelevanten Themen, beispielsweise zu Betrugsmaschen. Digitalbotschafter werden über die Landesmedienanstalt geschult. Sie stehen älteren Menschen bei Fragen und Problemen mit PC und Smartphone mit Rat und Tat zur Seite. Die Gemeindeschwester plus berät ältere Menschen, wie sie ihren Alltag meistern können. Weitere Informationen unter Telefon 06321 855-1431 oder per E-Mail an senioren@neustadt.eu.