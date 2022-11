Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ Neustadt plant für Donnerstag, 24. November, 19 Uhr, einen Online-Vortrag zum Thema: „Ist denn das normal? – Die frühkindliche sexuelle Entwicklung unserer Kinder und wie wir sie vor Übergriffen schützen können“. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings werden Interessierte gebeten, sich möglichst bald für die Teilnahme anzumelden: Telefon 06321 1899970, E-Mail Kinderschutzdienst.Mittelhaardt@diakonie-pfalz.de. In diesem Online-Vortrag gehe es um die verschiedenen Phasen der kindlichen sexuellen Entwicklung in den ersten sechs Lebensjahren und um die Frage, wie sich kindliche Sexualität zeige, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Dabei soll auch erklärt werden, wie Bezugspersonen die Kinder „gut begleiten, stärken und bestmöglich vor sexuellen Übergriffen durch andere Personen schützen können“. Außerdem wird über Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten informiert.