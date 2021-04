Eine Vase mit Löwenköpfen und Festons, bogenförmig durchhängenden Gewinden aus in diesem Fall Blumen und Blättern, bildet schon bald das zentrale Gestaltungselement im neu gestalteten Rosengarten am nördlichen Stadtausgang. Dabei handelt es sich quasi um eine „Zweitverwertung“.

Denn auch wenn die dekorative Skulptur wie aus dem Ei gepellt aussieht, sie hat schon rund 120 Jahre auf dem Buckel. Bis vor kurzem nämlich stand sie – ziemlich bemoost und an einigen Stellen auch beträchtlich verwittert – noch auf dem Hauptfriedhof im Feld 2 nördlich der Trauerhalle. „Anonymes Grabmal, um 1900, barockisierende Kunststeinvase mit Löwenköpfen und Festons“ ist dazu in der Denkmaltopographie zu lesen.

Wieso aber wandert eine – zugegebenermaßen nicht auf den ersten Blick als solche erkennbare – Grabskulptur nun vom Gottesacker in einen städtischen Park? Denkmalpfleger Stefan Ulrich verweist hier auf den Zusammenhang, dass auch der Rosengarten früher ein Friedhof war. Der Anfrage der Grünflächenabteilung, ob man die am Friedhof ohnehin immer ein bisschen hinderliche Vase nicht umsetzen könne, habe er deshalb gern zugestimmt – zumal die Skulptur bei der Gelegenheit auch gleich noch restauriert wurde. So sind alle zufrieden. Aufgestellt werden soll das an einen barocken Schlossgarten erinnernde Schmuckstück am Freitagvormittag.