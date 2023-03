Eine naturkundliche Wanderung entlang des Naturschutzgebietes „Haardtrand – Am Wetterkreuz“ von Unterhambach in Richtung Klausentalhütte, ein Besuch der Greifvogelstation Haßloch, eine Radtour zu den Storchenbruten in Geinsheim, Duttweiler und Lachen-Speyerdorf: Die Neustadter Naturschutzverbände BUND, GNOR, NABU und Pollichia bieten dieses Jahr für Interessierte wieder zahlreiche naturkundliche Exkursionen an. Zwei der Termine werden mit vorherigen Vorträgen bei der Volkshochschule Neustadt begleitet. Abgerufen werden können die bis September stattfindenden Veranstaltungen von den Webseiten der Verbände, zum Beispiel unter www.neustadt.bund-rlp.de.