Eine unangenehme Überraschung hat die Neustadter Gruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) am Montag erlebt: Unbekannte haben auf einem Teil des Nabu-Grundstücks kurz vor dem Parkplatz des Golfclubs Pfalz bei Geinsheim gemulcht und alle Gehölze entfernt. „Wir sind empört, dass sich jemand so ungeniert an unserem Eigentum vergriffen hat“, so Nabu-Vorsitzender Wolfram Husemann. Das Phänomen, dass überall „schön saubergemacht“ werden müsse, habe damit nach kommunalen ökologischen Ausgleichsflächen und Ackerrandstreifen auch eine Nabu-eigene Fläche erreicht. Solche Aktionen seien vor allem dann besonders schlimm, wenn sie innerhalb der Vogelschutzzeit zwischen März und Ende September stattfänden. „Natur- und Artenschutz scheinen für manche Zeitgenossen immer noch ein Fremdwort zu sein“, so Husemann.

Hofft auf Zeugen

Dass versehentlich Mitarbeiter des Golfclubs auf der Fläche im Einsatz waren, kann der Nabu nach Rücksprache mit dem Club ausschließen. Der Nabu erwägt laut Husemann, Anzeige zu erstatten, will aber zunächst abwarten, ob ein Zeugenaufruf etwas bringt. Wer etwas gesehen hat, kann sich per E-Mail melden.