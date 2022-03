Bei der ersten Müllsammlung des Jahres haben die Naturschutzjugend und der Naturschutzbund (Nabu) am vergangenen Samstag die Feldwege zwischen dem Bahnhof Königsbach und dem Ortseingang Mußbach gesäubert. Das hat der Naturschutzbund Neustadt mitgeteilt. Demnach sammelten die freiwilligen Helfer Müll auf beiden Seiten der Landstraße. Insgesamt seien zwölf Müllsäcke zusammengekommen, umgerechnet drei volle Müllsäcke pro Kilometer. Ganz häufig hätten die Helfer insbesondere an Rastplätzen Alkoholflaschen jeglicher Art gefunden. Außerdem sammelten sie Zigarettenschachteln und -kippen und Fast-Food-Verpackungen ein. Hauptsächlich werde der Müll offenbar einfach achtlos aus dem fahrenden Auto geworfen. „Offensichtlich scheinen einigen Mitmenschen die Konsequenzen des Mülleinflusses auf die Natur und den Nahrungskreislauf nicht bewusst zu sein“, heißt es in der Meldung des Nabu. Um eine größere Aufmerksamkeit zu erreichen, seien erstmals gut leserliche Plakate aufgestellt worden. Die Stellorte seien vorab mit den zuständigen Behörden abgestimmt worden. Die Organisatoren hoffen, dass ihre Aktion verstärkt zu mehr Achtsamkeit und Sensibilisierung beiträgt.