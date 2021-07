„Der Nabu Neustadt radelt“: So heißt eine neue Reihe des Neustadter Ortsverbands des Naturschutzbundes (Nabu). Dabei radeln die Naturschützer nicht alleine – alle Bürger sind eingeladen, bei den Genusstouren mitzumachen.

Markus Schubert und seine Frau Elke Schemel vom Nabu, die beide gern und oft mit dem Fahrrad unterwegs sind, manchmal auch auf dem Tandem, haben sich die „Genusstouren“ ausgedacht. „Das neue Format verbindet verschiedene Aspekte“, erläutert Schubert: „Zum einen Natur hautnah erleben, zum anderen geht es um die Präsentation von interessanten Naturthemen und Projekten in der Region.“ Außerdem können sich Nabu-Mitglieder – auch von anderen Ortsverbänden – und andere Interessierte kennenlernen, so Schubert.

Die erste Exkursion führt am Samstag, 10. Juli, zur Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen der Nabu-Ortsgruppe Haßloch, wo Stationsleiter und Falkner Maik Heublein über seine gefiederten Gäste und seine spannenden Aufgaben informieren wird. Da der Besuch in der Station auf zehn Personen begrenzt ist, sei die erste Tour schon ausgebucht, teilt Schubert mit. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, eine weitere anzubieten, falls sich genügend Leute finden.

Noch Plätze frei

Für die zweite Tour am Samstag, 14. August, kann man sich noch anmelden. Sie führt zur ehemaligen Nike-Raketenstation nach Haßloch. Dort wird Andreas Bauer von der Pollichia Neustadt die Umwandlung des ehemaligen Militärgeländes in ein hochwertiges Biotop vorstellen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 9 Uhr ist das Café Winzig auf der Festwiese in Winzingen. Die Strecke beträgt insgesamt 40 Kilometer ohne Steigungen. „Gefahren wird in einem gemäßigten Tempo“, betont Schubert. Anmeldungen sind bis Dienstag, 3. August, möglich.

Eine dritte Tour zu einem Naturschutzgebiet soll im September innerhalb der Initiative „Stadtradeln“ stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Ein gemeinsames Picknick soll jede Tour abrunden. Speisen und Getränke sind selbst mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an schubert.markus@t-online.de. Für die Teilnehmer gelten jeweils die „drei G“ der Corona-Regeln: geimpft, genesen oder getestet.