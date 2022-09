Die Jugendgruppe (Naju) des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) hat am Samstag Müll aus dem Speyerbach geholt. Die Naju-Aktiven zeigten sich nach ihrem Einsatz auf der 400 Meter langen Strecke zwischen Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und den Supermärkten in der Martin-Luther-Straße ernüchtert: Denn am Ende waren acht Müllsäcke gefüllt. Die Jugendlichen sind sich sicher: Hätten sie noch mehr Zeit gehabt und eine bessere Ausrüstung, um auch in die tieferen Bereiche des Bachs zu steigen, hätten sie noch viel mehr Müll bergen können. Hauptsächlich wurden Plastiktüten, Kunststoffverpackungen und Glasflaschen gefunden. Der Naju schreibt als Fazit: „Es ist wohl eine kleine Minderheit, die für diese Umweltverschmutzung verantwortlich ist. Wie lassen sich Kleidungsstücke und Schuhe sowie ein Handy und ein Gebiss im Bach erklären?“ Die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt der Stadt Neustadt lobt das Engagement: „Die Aktion war im Vorfeld vorbildlich mit der Stadt abgestimmt worden, bestens organisiert und wurde auch von der städtischen Grünflächenabteilung unterstützt, die sich um die Abfuhr und Entsorgung des Mülls gekümmert hat.“ Für Samstag ist die nächste Müllsammelaktion des Nabu geplant: Von 10 bis 13 Uhr sind die Helfer an einer weiteren Strecke des Speyerbachs aktiv. Treffpunkt ist die Fußgängerbrücke über den Speyerbach in der Martin-Luther-Straße.