Der Protestantische Naturkindergarten „Am Sonnenhang“ der Stiftskirchengemeinde in Neustadt hat einen von zehn Preisen beim bundesweiten Kita-Wettbewerb „Nachhaltig spielen“ der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe gewonnen. Der Preis besteht aus einem kleinen Bücher-Präsent, einer Urkunde und 500 Euro Preisgeld für den Kauf von nachhaltigem Spielzeug für die Kinder. Der Naturkindergarten hatte sich bei dem Wettbewerb mit dem Projekt „Wir bauen uns selbst ein Spielzeug-Auto“ beworben. Wie Kita-Leiterin Stephanie Keller-Büttner und der Projektverantwortliche Jörg Neumann erläutern, haben die Kita-Kinder im Frühjahr und Sommer eigene Spielzeug-Autos aus Holz gebaut. „Wir wollten, dass die Kinder erfahren, wie lange so etwas dauert und wie viel Arbeit es macht, ein Spielzeug herzustellen“, so Keller-Büttner und Neumann. Ziel sei, das handwerkliche Geschick der Kinder zu trainieren, damit sie einen „Werkzeug-Führerschein“ machen können. Die Kita-Verantwortlichen ergänzen: „Der nachwachsende Rohstoff Holz ist bei uns die Nummer eins. Denn wir sind im Wald von Holz umgeben und spielen und arbeiten täglich damit.“