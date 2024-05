Der Naturkindergarten „Am Sonnenhang“ ist als Bewegungskita ausgezeichnet worden. Der Einrichtung wird damit ganz offiziell bescheinigt, dass sie einen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet.

Am Montagmorgen herrschte Trubel auf dem Gelände des Naturkindergartens. Verschiedene Ehrengäste waren gekommen, um mit den Kindern und den Erzieherinnen zu feiern. Dazu gab es ein kleines Programm der Kinder. Der Anlass war erfreulich: Denn der im August 2018 gegründete Naturkindergarten ist als Bewegungskita ausgezeichnet worden.

Kindergartenleiterin Stephanie Keller-Büttner ist sehr glücklich darüber: „Die Zertifizierung zur Bewegungskita bedeutet für uns eine Erweiterung unseres Konzepts. Seit der Gründung des Naturkindergartens im August 2018 war das ,Freispiel’ der Schwerpunkt in unserer Einrichtung.“ Keller-Büttner zufolge kommen die Kinder dabei „ganz von selbst“ in Bewegung. Das sei wichtig. Die Einrichtung biete den Kindern Zeit, Raum und Material, um sich beim Spielen zu bewegen. „Viel Bewegung ist ein Grundbedürfnis von Kindern und fördert die ganzheitliche Entwicklung, die Gesundheit und Bildungsprozesse bis zur Schulfähigkeit. Kinder lernen im Freispiel vielfältige Bewegungen und den Umgang miteinander kennen“, so Keller-Büttner. So werde dabei geübt, wie die Kinder sich gegenseitig helfen können, um Ziele zu erreichen. „Und wenn die Kinder ihr Ziel erreichen, werden sie selbstständig und selbstbewusst.“ Für sie und ihr Team sei die Zertifizierung ein Grund zur Freude, sagt Keller-Büttner, aber auch ein Ansporn: „Wir möchten den Kindern immer wieder neue Möglichkeiten bieten, sich mit Freude zu bewegen.“

Der Naturkindergarten Am Sonnenhang, dessen Träger die protestantische Stiftskirchengemeinde ist, ist die 153. Kita in Rheinland-Pfalz, die mit dem Qualitätssiegel Bewegungskita ausgezeichnet worden ist. Karin Reth-Scholten (Vorstandsmitglied des Vereins Bewegungskindertagesstätte Rheinland-Pfalz) und Jochen Klek (IKK Südwest) lobten, dass das Kita-Team auf dem Weg zur Zertifizierung zusätzliche Qualifikationen erworben habe und die Bewegung fest im pädagogischen Konzept der Einrichtung verankert sei.