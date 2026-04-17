Der Neustart für den Verein der Naturfreunde Neustadt beginnt mit einem Frühlingsfest am Samstag, den 25. April.

Seit mittlerweile 50 Jahren leitet Günther Kolbe den Verein der Naturfreunde Neustadt, zu dem das Naturfreundehaus Heidenbrunnertal gehört. Unterstützt wird er von seiner Frau Irene und zwei Angestellten. Doch nun ist der 86-Jährige froh über die Initiative einiger Mitglieder, den Vorsitz des traditionsreichen Vereins zu übernehmen. Endlich, denn erst sah es nicht danach aus.

Er wandte sich an die SPD in Bad Dürkheim und Neustadt und bat dort um Unterstützung, als ihm das Amt altersbedingt allmählich zu viel wurde. Daraufhin diskutierte der SPD-Vorstand das Anliegen des Parteifreundes. Schnell war man sich einig, den Verein samt Haus mit Engagement zu unterstützen und fand mit Angela Plogsties-Rudnick eine erfahrene Frau für das anstehende Projekt. Plogsties-Rudnick wirkte bereits bei der Wiederbelebung des Vereins Naturfreunde Elmstein entscheidend mit. In Klaus Weller und Hans-Jürgen Hemmerling fand sie Mitstreiter, die mit vielen Ideen und guter Vernetzung die Übergabe der Vorstandsaufgaben ermöglichen. Gleich 30 neue Mitglieder verzeichnete der Verein nach dem SPD-Aufruf und wuchs damit auf rund 80 Mitglieder an.

Geschichte reicht zurück bis 1895

Ein großer Erfolg und wichtiger Schritt in eine lebhaftere Zukunft, wenngleich der Naturfreunde-Verein Neustadt in den 1960er- und 1970er-Jahren etwa 500 Mitglieder stark war. Die Geschichte der Naturfreunde reicht zurück auf das Jahr 1895, als der erste Verein in Wien in einer Arbeiter-Bewegung gegründet wurde. Aus den Industriestandorten suchten Menschen die Nähe zur Natur, zu sauberer Luft und einem – begrenzten – Freiheitsgefühl. Mehr als 700 Vereine bestehen weltweit, wovon rund 400 Naturfreundehäuser in Deutschland angesiedelt sind, in denen sich mehr als 65.000 Mitglieder in 540 Ortsgruppen ehrenamtlich engagieren. Für das Haus im Heidenbrunnertal wurde 1923 der Grundstein gelegt und in Eigenleistung der Mitglieder erbaut. Jeder Stein des Hauses wurde von den damaligen Engagierten selbst behauen. Ab 1929 wurde es als Bildungs-, Freizeit- und Erholungshaus genutzt. Allerdings nicht sehr lange, denn ab 1933 verboten die Nationalsozialisten die Naturfreunde-Vereine und konfiszierten auch das Haus in Neustadt. Ab 1947 konnten die Naturfreunde das Haus wieder benutzen, allerdings mussten sie den französischen Besatzern Miete für das eigene Vereinshaus zahlen. Erst 1952 gelangte das Naturfreundehaus wieder in den Besitz des Vereins, eine Entschädigung für zerstörtes Mobiliar wurde 1955 gezahlt. Heute sehen sich die Naturfreunde als aktiver Freizeitverband mit gesellschaftspolitischem Anspruch. Sie setzen sich für den Umweltschutz, Tourismus, Sport und Kultur ein.

„Wir wollen dem Verein und dem Haus wieder mehr Bedeutung in der Region geben“, sagt Plogsties-Rudnick. Gemeinsames Musizieren, Jugendgruppen, Wandern, Begegnungen in der Freizeitgestaltung, Diskussionsrunden und einiges mehr sind Themen, die nach und nach mit Leben gefüllt werden sollen. Einige engagierte Mitglieder sind laut Weller bereit, zielgerichtete Projekte längerfristig zu betreuen. „Wir haben in den unseren Reihen Menschen mit unterschiedlichen Talenten und Professionen, die wir aufgabenorientiert ansprechen können“, sagt er. So werde sich ein Bauingenieur in Kürze das Haus im Heidenbrunnertal anschauen, um fachmännisch die Substanz zu beurteilen. Die Homepage werde aktualisiert, andere Mitglieder würden sich der Tische im Außenbereich annehmen, erzählt er. „Auch eine kleine Gruppe der „Naturfreundejugend“ hat sich zusammengefunden, die „Engagierte Jugend Neustadt“ und die „Waldschatten“ werden das Projekt unterstützen“, so Weller.

Gastro-Betrieb läuft weiter

Der Gastro-Betrieb im Naturfreundehaus läuft weiter. Geöffnet ist von mittwochs bis sonntags. Auch die Übernachtungsmöglichkeiten sind im Haus, das über 37 Betten in Mehrbettzimmern verfügt, weiterhin gegeben. Doch es könnte mehr sein, glaubt Weller. Er stelle sich vor, dass durch den Besuch von Schulklassen, Wandergruppen oder Familienausflügen die Auslastungen erhöht werden können.

„Um den Neustart einzuläuten und Interessierte zusammenzubringen, organisiert die neuformierte Initiative ein Frühlingsfest am Samstag, den 25. April von 14.30 bis 18 Uhr direkt am Naturfreundehaus im Heidenbrunnertal“, berichtet Plogsties-Rudnick. Ziel sei es auch, neue Mitstreiter zu finden, die helfen, den Verein als aktiven Treffpunkt weiterzuentwickeln. Für das Fest bringt sich die „Engagierte Jugend“ mit einem fünfköpfigen Team und ihrer Profi-Waffelküche ein. Ede Eber-Huber wird mit „Z'samme singe“ bis 16 Uhr unterhalten, anschließend ist „Ferdinand der Sänger“ aus Kusel für das Musikprogramm engagiert.

Plogsties-Rudnick berichtet, dass weitere Veranstaltungen geplant seien. Am Samstag, den 9. Mai werde eine Balfolk-Session, ein offenes Tanz- und Musiktreffen, am Naturfreundehaus stattfinden, zu dem sogar internationale Gäste erwartet werden. Sie ist fest überzeugt: „In der Musik finden die Leute zusammen.“

Infos:

Weitere Informationen unter www.naturfreundehaus-neustadt.de. Fragen können direkt an start.naturfreunde-neustadt@posteo.de gerichtet werden.