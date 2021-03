Die Lambrechter Naturfreunde laden ein zur Pflanzenbörse am Sonntag, 2. Mai, von 11 Uhr bis 16 Uhr. Gartenbesitzer, die ihre Pflanzen selbst ziehen, haben oft zu viele Setzlinge. Es fehlt dann der Platz im Garten für all die kleinen Gemüsepflänzchen und Blumensetzlinge. Das Gleiche gilt für Ableger und Stecklinge von Sträuchern und Kräutern. Bei der Pflanzenbörse auf dem Gelände der AWO in Lambrecht können überzählige Pflanzen aus privaten Gärten getauscht, verschenkt oder für kleines Geld verkauft und erworben werden. Außerdem ist Selbstgemachtes aus der Natur im Angebot, zum Beispiel Honig vom regionalen Imker und Pflegendes für Gärtnerhände, Bienenhotels und Vogelnistkästen. Hobbygärtner, die mit der Anzucht von Gemüse, Blumen und Kräutern das neue Gartenjahr einleiten, können sich schon jetzt für einen kostenlosen Stand auf der Pflanzenbörse anmelden bei Petra Knoll, Telefon 06325/980655.