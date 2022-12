Die NVS Naturstiftung Südpfalz bringt auch für 2023 einen Natur-Fotokalender heraus. Alle Aufnahmen stammen aus der Kamera von Bastian Bayer, Naturfotograf und Projektmanager bei der Stiftung, der unter anderem den bedrohten Kiebitz, die Waldohreule, eine Orchidee, das breitblättriges Knabenkraut und den Schmetterling Hauhechel Bläuling in der Südpfalz aufgespürt und in Szene gesetzt hat. Zu kaufen gibt es den Kalender im Format DIN A4 im Unverpackt-Laden foi (Hauptstraße 86), in der Buchhandlung Quodlibet (Kellereistraße 10), in der Galerie am Bach (Laustergasse 11), bei Art Unlimited (Hetzelgalerie 4) oder in der Buchhandlung Hofmann (Friedrichstraße 24). Für den versandkostenfreien Postversand ist eine Bestellung per E-Mail an kalender@nvs-natur-stiftung.de nötig.Der Kalender kostet zwölf Euro. Der Gewinn aus dem Kalenderverkauf fließt laut Stiftung in südpfälzische Naturschutzprojekte. Mehr Informationen über die Arbeit der NVS Naturstiftung gibt es im Netz unter www.nvs-natur-stiftung.de/erfolge.