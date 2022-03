Gut 20 gemeinsame Veranstaltungen und Naturerlebnis-Exkursionen in Neustadt und Umgebung haben für das Jahr 2022 wieder die Neustadter Ortsgruppen der Natur- und Umweltschutzorganisationen BUND, Gnor, Nabu und Pollichia auf die Beine gestellt.

Darunter sind Termine, die coronabedingt in den Vorjahren abgesagt werden mussten. Erfreulich viele „Genusstouren mit dem Fahrrad“ seien im Angebot, wie Volker Platz, zweiter Vorstand des Fachbeirats für Naturschutz der Stadt Neustadt, mitteilt.

Für jeden ist bei dem breitgefächerten Spektrum etwas dabei. An Kinder ab drei Jahren wendet sich am Samstag, 26. März, eine Exkursion, die zu den Tümpeln des Ordenswaldes und der Rehbachwiesen führt. Hier sind Fische, Frösche, Libellenlarven und weitere Wasserbewohner zu sehen.

Ausflug auf altes Militärgelände

An den ersten Samstagen der Monate Mai, Juni, Juli, August und September können Familien die Natur der Nike-Raketenstation im Haßlocher Wald kennenlernen. Da der Standort sowohl nasse als auch trockene Biotope aufweist, hat sich auf dem ehemaligen Militärgelände ein Artenreichtum entwickelt.

Die erste Radtour führt am 14. Mai von Neustadt zur Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen in Haßloch. Tags darauf ist eine Exkursion mit Schwerpunkt Vögel durch die Esthaler Streuobstwiesen-Halbtrockenrasen-Landschaft. Mehr als 50 Vogelarten sind hier anzutreffen.

Abschluss am Gänsbuckel

Am 29. Mai geht es in den mittleren Pfälzerwald zum Helmbachweiher bei Elmstein, ein für die Neustadter Naturschützer neues Ziel. Am 3. und 4. Juni sind Radtouren zu den Storchenbruten Neustadts vorgesehen. Vergangenes Jahr zogen in den östlichen Ortsteilen zwölf Storchenpaare erfolgreich 32 Jungvögel auf, teilt Platz mit. Die 25 Kilometer lange Strecke führt über Speyerdorf-Geinsheim-Duttweiler-Lachen zurück zum Ausgangspunkt im Ordenswald.

Am 16. Juli werden das Bio-Weingut Mehling in Deidesheim und am 20. August das Streuobstparadies in Meckenheim mit dem Rad angesteuert. Den Abschluss der Exkursionen bildet am 4. September der Besuch des Nabu-Schutzgebietes „Geinsheimer Gänsbuckel.“

Schmetterlingsraupen beobachten

Ab Anfang April bis in den Juni hinein kann in einem Schmetterlingsraupenhaus die Entwicklung des Kleinen Nachtpfauenauges von der Raupe bis zum fertigen Falter beobachtet werden. Der Standort befindet sich im Hof von Haus Nummer 3 in der Straße Gelbwärts in Gimmeldingen.

Empfehlenswert sind für die Exkursionen stabiles Schuhwerk, unauffällige und wetterfeste Kleidung, Lupen, Ferngläser, Bestimmmungsbücher sowie Sitzgelegenheiten und Taschenlampen. Für manche Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Aufgrund der ungewissen Corona-Situation ist es ratsam, sich jeweils über die aktuellen Veranstaltungen auf den Webseiten der Naturschutzverbände zu informieren.

Info

Komplettes Jahresprogramm unter www.neustadt.bund-rlp.de, www.nabu-nw.de, www.pollichia.de, www.gnor.de.