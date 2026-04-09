Die Volkshochschule Neustadt und der NABU Neustadt laden zu einer Reihe kostenfreier Vorträge und Exkursionen unter dem Titel „Natur vor der Haustür“ ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Den Auftakt bildet am Montag, 20. April, um 18 Uhr ein Vortrag zum Thema „Frühling im Garten“ im VHS-Gebäude in der Hindenburgstraße 14. Referentin ist die Biologielehrerin Ulrike Bahl. Die dazugehörige Exkursion findet am Sonntag, 26. April, um 15 Uhr auf dem Gelände des Campus Lachen statt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Wasser im Garten“. Dazu gibt es am Montag, 4. Mai, um 18 Uhr einen Vortrag sowie am Sonntag, 10. Mai, um 15 Uhr eine Exkursion. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Weitere Informationen und Anmeldung unter vhs.neustadt.eu.