Wolfgang Mildner lebt für die Natur, liebt das Klettern und interessiert sich für Heimatgeschichte. Für seinen außergewöhnlichen Einsatz ist er jetzt ausgezeichnet worden.

Wolfgang Mildner war persönlich nicht dabei, als er kürzlich vom Landkreis Bad Dürkheim für sein Engagement ausgezeichnet wurde. Denn zu dem Zeitpunkt war Pflanzenbörse der Lambrechter Naturfreunde und der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt. Als einer der Organisatoren konnte er da nicht fehlen.

Für den 72-Jährigen ist das typisch. Natur und Naturfreunde stehen für ihn an erster Stelle. Seine Eltern seien viel gewandert und bei den Naturfreunden aktiv gewesen, erzählt der gebürtige Lambrechter. In seiner Kindheit sei es selbstverständlich gewesen, da mitzugehen.

Im Garten seines Elternhauses, in dem er mit seiner Schwester wohnt, hat Mildner eine kleine Versuchsanlage errichtet. Hier züchtet er Bäume mit alten Obstsorten, veredelt Pflanzen, macht Versuche mit Pflanzen und gibt seltenen Pflanzen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Mildner zeigt auf einen kleinen Feigenbaum und erzählt, dass dieser sich aus einem Trieb entwickelt habe, den er beim Klettern in Südfrankreich von einem Feigenbaum abgeschnitten hat, der zwischen Felsen wuchs.

Klettergruppe gegründet

Klettern ist eine der Leidenschaften des 72-Jährigen. Als er etwa 25 Jahre alt war, hat er bei einem Alpin-Kletterkurs der Naturfreunde mitgemacht, seitdem klettert er, war dafür unter anderem in den USA. „Irgendwann habe ich gehört, dass man auch in der Pfalz klettern kann“, erinnert sich der Lambrechter. Er hat eine Klettergruppe gegründet, mit Gleichgesinnten Klettertouren in Steinbrüchen in Lambrecht, Lindenberg, Gimmeldingen und Weidenthal angelegt und einen Kletterführer erstellt.

Dadurch habe er Kontakt zu dem Neustadter Naturschützer Klaus Hünerfauth bekommen, über den er zum Fachbeirat für Naturschutz der Stadt Neustadt kam. So war es oft bei Wolfgang Mildner: Er lernte durch seine Aktivitäten jemand kennen und dadurch entwickelte sich ein neues Interessengebiet oder eine neue Aufgabe.

So entstand auch sein Interesse an traditionellen Obstsorten. Die Lambrechter Naturfreunde hätten vor etwa 25 Jahren geplant, auf einem Gelände am Osthang des Schauerbergs eine Streuobstwiese anzulegen, erzählt Mildner. Er hat die Streuobstwiese mit anderen zusammen angelegt und pflegt sie seitdem. Deutlich über 100 Bäume mit traditionellen Obstsorten wurden seitdem auf dem Beutelstein – so heißt das Gelände – gepflanzt. Etwa 60 Prozent seien Apfelbäume, aber auch Birnen-, Pflaumen-, Aprikosen-, Kirschen- und Quittenbäume sind dabei.

Versuchsanlage im eigenen Garten

Mildner lernte so auch andere Menschen kennen, die sich mit traditionellen Obstsorten beschäftigen und wurde Mitglied im damals noch existierenden Arbeitskreis historische Obstsorten Pfalz-Elsass. Inzwischen hat sich der Kreis aufgelöst. Mildner wurde auch Initiator eines Lambrechter Arbeitskreises Streuobstwiese Bohnenäcker, der im Gebiet Bohnenäcker eine weitere Streuobstwiese anlegte. Auch diese pflegt der Lambrechter noch heute. Hier wurden vor allem Obstbäume gepflanzt, die typisch für Lambrecht und Umgebung sind. Auch die Anlage eines knapp fünfeinhalb Kilometer langen Streuobstwegs, der über die beiden Wiesen verläuft, geht auf das Engagement Mildners zurück.

Der Lambrechter wurde außerdem Mitglied des Vereins für Pomologie (Obstkunde), dem es darum geht, alte Obstsorten ausfindig zu machen und zu erhalten. So kam es auch zu der erwähnten Versuchsanlage im Garten des Lambrechters. „Die heutigen Apfelsorten schmecken alle gleich, die traditionellen Sorten sind ganz unterschiedlich“, betont der Lambrechter.

Auch mit Brunnen und Steinen beschäftigt sich Mildner, der bis zum Renteneintritt als Chemielaborant bei der BASF gearbeitet hat. Er erzählt, dass er bei einem Saunabesuch seinen in Weidenthal wohnenden Kollegen Wolfgang Jeblick getroffen habe. Im Gespräch kamen die beiden auf die Idee, ein Buch über Brunnen zu schreiben. „Brunnenwandern in der Verbandsgemeinde Lambrecht und Umgebung“ heißt das Buch, das 2022 erschienen ist. Außerdem haben die beiden, teils mit dem Weidenthaler Thomas Mann, mehrere Beschreibungen zu Brunnen und über Wanderungen zu Brunnen veröffentlicht.

Ebenfalls durch Kontakte kam Mildner zum Thema Steine, nicht nur in der Verbandsgemeinde Lambrecht, sondern auch an der Südlichen Weinstraße und in Neustadt. Es gibt mehrere Veröffentlichungen Mildners über Grenz-, Gedenk- und Niveausteine.

Vorgeschlagen für den Bürgerpreis hat ihn der Lambrechter Bürgermeister Andreas Ohler (CDU). Dass er tatsächlich einer der Preisträger ist, hat er in der RHEINPFALZ gelesen. „Das war überraschend“, sagt er. Mildner teilt sich den dritten Preis mit dem Deidesheimer Bernhard Oberhettinger.