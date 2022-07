Mit Natalie Stulin (28) hat eine der dienstältesten Spielerinnen des 1. FFC Niederkirchen den Frauenfußball-Regionalligisten verlassen. Wie die türkische Nationalspielerin Büsra Kuru, deren Abgang bereits seit längerer Zeit festgestanden hatte, schließt sich Natalie Stulin in der kommenden Spielrunde dem SC Sand, dem baden-württembergischen Bundesliga-Absteiger aus dem Ortsteil von Willstätt an. Die Mittelfeldspielerin hatte seit 2010 ununterbrochen das FFC-Trikot getragen und in dieser Zeit für Niederkirchen insgesamt 118 Zweitliga-, 63 Regionalliga- und 15 DFB-Pokalspiele bestritten. Sie hatte dabei 25 Tore erzielt.