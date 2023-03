Die Neustadter Feuerwehr musste am Wochenende zu zwei Einsätzen am Nassenweggraben ausrücken, weil das Gewässer verschmutzt war. Am Freitagabend waren die Wehrleute sogar fast fünf Stunden an der Einsatzstelle. Ein weißer Film befand sich auf der Wasseroberfläche. Es wurden Gewässerproben entnommen, die jedoch keine auffälligen Werte ergaben. Während des Einsatzes informierte ein Passant die Wehrleute, dass in einem Regenrückhaltebecken in der Nähe noch mehr von dieser weißen Flüssigkeit zu finden sei. Die Wehrleute schöpften auch dort alles ab. Zudem wurde der Gewässerlauf gespült. Der Bachlauf wurde kontrolliert, aber es konnte nicht mehr festgestellt werden, an welcher Stelle die weiße Flüssigkeit ins Gewässer gekippt wurde. Am Samstagmittag wurde die Wehr erneut zum Nassenweggraben gerufen, da abermals eine milchige Brühe gemeldet wurde. Die Wehrleute kontrollierten mit Mitarbeitern des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) alles, öffneten den Schieber an einem Rückhaltebecken und spülten den Bereich. Auch die Umweltbehörde der Stadt wurde eingeschaltet. Bereits im Sommer 2021 war der Nassenweggraben eingetrübt. Damals war vermutet worden, dass es sich um unbedenkliche Reste von Dispersionsfarbe handelte. Wenn Farbeimer ausgespült und das verschmutzte Wasser in den Abfluss im Garten oder in der Garage gekippt werde, könne es direkt im Graben landen, hieß es damals von der Feuerwehr.