Der Neustadter Innenstadtbeirat will im Februar darüber informieren, wie der neue Innenstadt-Rundweg heißen soll. Dafür hatte er einen Wettbewerb ausgerufen, jeder Bürger konnte Vorschläge einreichen. Rund 100 Ideen lägen vor, wie in der Beiratssitzung am Dienstagabend informiert wurde. Jetzt soll eine kleine Jury darüber entscheiden, welcher Name es sein soll, und das Ergebnis in der Februarsitzung präsentieren. Der Auftrag für die Beschilderung sei bereits vergeben, so Beiratsvorsitzender Norbert Schied. Die beauftragte Firma habe den Rundweg begangen und warte nun auf den Namen. Zumindest anhand der verschiedenen Wortmeldungen am Dienstagabend zeichnet sich ein Trend ab: dass ein Name gewählt werden sollte, mit dem auch Auswärtige etwas anfangen können, beispielsweise Neustadter Panoramaweg.